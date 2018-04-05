Bakan Kaya'dan şehit ailesine ziyaret - HATAY

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın şehit ailesine ziyaretinden detaylar - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın çocuk evinde kalan kızlarla sohbet etmesiBakan Kaya'dan Hatay 'da şehit ailesine ziyaret - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Afrin'de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral'ın ailesini ziyaret ettiHATAY (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral'ın Hatay 'daki ailesini ziyaret etti.Kaya, Akasya Mahallesi'ndeki ziyaretinde şehidin babası Mustafa Sami ile üvey annesi Meryem Demiral'a taziyelerini iletti.Aileyle bir süre sohbet eden Kaya, anne ve babaya bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Şehit babası Demiral, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, ilgi ve alakaları için Bakan Kaya'ya teşekkür etti.Kaya, şehit ailesine Kur'an - ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Hediyeleri alan anne Demiral, "Vatan sağ olsun." diyerek teşekkürlerini iletti. Kaya, şehidin 5 yaşındaki en küçük kardeşi Kerem'e de çeşitli oyuncaklar hediye etti.Ziyarette Kur'an - ı Kerim okundu ve dua edildi.Bakan Kaya, aynı mahalledeki çocuk evinde kızları da ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti.Kaya, ziyaretinde kızlara satranç takımı hediye etti.