Bakan Kaya, Çocuk Destek Merkezi'nin açılışını yaptı - TEKİRDAĞ
- Mika - Der açılışı - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması - Mika - Der Başkanı Nesrin Ercan'ın konuşmasıBakan Kaya, Çocuk Destek Merkezi'nin açılışını yaptı - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "İstiyoruz ki hiçbir çocuğumuz ihmal ve istismarın içinde olmasın. Ama ihmal ve istismar mağduru çocuklarımızı da en iyi şekilde rehabilite, etmek hayata kazandırmak bizim görevimiz" - "Çocukların yüzünü güldürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın derdi ve çabası içerisindeyiz"TEKİRDAĞ (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz istiyoruz ki hiçbir çocuğumuz ihmal ve istismarın içinde olmasın. Ama ihmal ve istismar mağduru çocuklarımızı da en iyi şekilde rehabilite etmek, hayata kazandırmak bizim görevimiz." dedi. Minik Kalplerle El Ele Derneği'nin (Mika - Der) Kapaklı içesinde yaptırdığı Çocuk Destek Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Kaya, buranın yapımına katkı sunan iş adamı ve sanatçılara teşekkür etti.Merkezin, çocukların geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu ifade eden Kaya, müreffeh bir toplum olmanın temel unsurunun, çocuğa verilen önem ve değerle ölçülebileceğini söyledi.
Kaya, sağıklı nesillerin ancak sağlıklı çocukların yetişmesiyle mümkün olabileceğinin altını çizerek, "Biz çocukların yüzünü güldürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın derdi ve çabası içerisindeyiz." diye konuştu. Çocukların yetişmesinde, milletin her bir ferdine ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:"Yaşadığımız çağın, bugün değişen dünyanın sorunlarıyla mücadele etmek elbette kolay değil. Bu sorunlardan maalesef en fazla etkilenen de yavrularımız, evlatlarımız, milletimizin çocukları. Biz her türlü risklere karşı savunmasız durumda olan çocuklarımızın korunması, onların iyi halinin sağlanması için hep birlikte millet - devlet olarak çalışmak durumundayız. Bakanlık olarak çocukların, çocukluktan başlayıp, gençlik dönemine kadar hayata en iyi şekilde hazırlanmaları ve korunmaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Bu konuda çok önemli çalışmalarımızdan bir tanesi bugün de açılışını gerçekleştirdiğimiz çocuk destek merkezleridir.Bu kuruluşlarımız ihtisaslaştırılmış kuruluşlarımızdır. Suça itilen, suç mağduru, madde bağımlısı olan, sokak geçmişi bulunan ya da refakatsiz olan çocuklarımızın rehabilitasyonunu sağladığımız son derece kıymetli merkezler. Her çocuğumuz için buralarda, çocuk destek merkezlerimizde bireyselleştirilmiş bakım ve koruma hizmetleri sağlıyoruz. Bu merkezlerde çocuklarımıza hem maddi imkan sağlıyoruz hem de her birinin psikososyal destek ihtiyaçlarını da ayrı ayrı karşılıyoruz ve topluma uyum sağlamalarına yönelik çok yönlü çalışmalar sürdürüyoruz." - "Müreffeh toplumlar sağlıklı çocukların yetiştirilmesiyle ancak sağlanır"Bakan Kaya, bu merkezlerde çocukların, yeteneklerine göre, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de katılmalarının sağlandığını aktararak, tam bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmaların çocukların iyileşme sürecine olumlu katkılar sağladığını belirtti. Türkiye genelinde 36 ilde, 66 çocuk destek merkezi bulunduğuna işaret eden Kaya, "Bu anlamda Mika - Der'in yaptıkları da çok çok önemli. Çünkü burada topluma kazandırılacak bireyler yetişecek. Biz istiyoruz ki hiçbir çocuğumuz ihmal ve istismarın içinde olmasın. Ama ihmal ve istismar mağduru çocuklarımızı da en iyi şekilde rehabilite etmek, hayata kazandırmak bizim görevimiz. Bu merkezler de bu açıdan çok önemli. Müreffeh toplumlar sağlıklı çocukların yetiştirilmesiyle ancak sağlanır." değerlendirmesinde bulundu. - "Her çocuk eğer mümkünse ailesinin yanında yetişsin istiyoruz"Çocukların aile içinde yetişmesine büyük önem verdiklerini, bu çerçevede, 108 bin çocuğun ailesinin yanında yetişmesi için bakanlık olarak ekonomik destek sağladıklarını dile getiren Kaya, "Yani hiçbir çocuğumuzun sadece ekonomik sebepler yüzünden ailesinden ayrılmasını istemiyoruz. Her çocuk eğer mümkünse ailesinin yanında yetişsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.Kaya, "Koruyucu aile" kavramına da büyük önem verdiklerini, bu çerçevede 5 bin 728 çocuğun koruyucu aile yanında sıcak bir yuvada hayata hazırlandığını bildirdi. Bakan Kaya, 2017 yılında çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları dönemini kapattıklarını, bunun yerine çocukların aile ortamında, özel bakım ve özel ilgiyle yetişebilecekleri "çocuk evleri" ya da "sevgi evleri sitesi" olarak adlandırılan sisteme geçtiklerini anımsattı. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da çocuklara yönelik her çalışmayı çok önemsediklerini ve gerekli desteği verdiklerini aktardı.Mika - Der Başkanı Nesrin Ercan ise 2,5 yıl önce başlattıkları projenin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm destekçilere teşekkür etti.Konuşmaların ardından Bakan Kaya ve beraberindekiler merkezi gezdi.