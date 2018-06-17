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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kaya: 'AK Parti olarak hep gençlerin yanında olduk' - İSTANBUL

Bakan Kaya: 'AK Parti olarak hep gençlerin yanında olduk' - İSTANBUL

Bakan Kaya: "AK Parti olarak hep gençlerin yanında olduk" - İSTANBUL - Bakan Kaya'nın 24 Haziran seçimlerinde ilk kez oy kullanacak Ümmü Gülsüm Karataş'ı, ailesiyle yaşadığı evde ziyaret etmesi - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 24 Haziran seçimlerinde ilk kez oy kullanacak Ümmü Gülsüm Karataş'ı evinde ziyaret etti - Bakan Kaya: - "AK Parti olarak hep gençlerin yanında olduk. Sizlerin seçilme yaşını da 18'e düşürdük. İnşallah Türkiye'yi sizlerle birlikte, sizlerin verdiği güçle 2023, 2053 ve 2071'e taşımayı hedefliyoruz"İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 24 Haziran seçimlerinde ilk kez oy kullanacak Ümmü Gülsüm Karataş'ı, ailesiyle yaşadığı evde ziyaret etti.Karataş ailesinin Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine giden Kaya, 18 yaşına giren Ümmü Gülsüm'ün doğum gününü kutladı ve ailenin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Karataş ise kestiği pastadan Kaya ve beraberindekilere ikram etti.Bakan Kaya, Karataş'ın AK Parti'ye üyelik formunu doldurdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yazdığı mektubu verdi.Karataş, Erdoğan'ın mektubunu açarak okudu.Burada konuşan Kaya, Karataş'ın ilk oyunun hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan'ın selamını Karataş ve ailesine ileten Kaya, "AK Parti olarak hep gençlerin yanında olduk. Sizlerin seçilme yaşını da 18'e düşürdük. İnşallah Türkiye'yi sizlerle birlikte, sizlerin verdiği güçle 2023, 2053 ve 2071'e taşımayı hedefliyoruz. Bu yolculukta genç kardeşlerimizin desteğini Cumhurbaşkanımız için istiyorum. Güçlü bir meclis için AK Parti'ye destek vermenizi istiyoruz." diye konuştu.
Bakan Kaya, okulu bırakmak zorunda kalan Karataş'ın yeniden eğitimine devam etmesi için gerekli desteği vereceğini de söyledi.

Öte yandan Bakan Kaya, kız çocuklarının kaldığı Kasımpaşa Çocuk Yuvasını da ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.Bakan Kaya'ya ziyaretlerinde Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin de eşlik etti.

Doğum Günü Ermeni Seçilme Yaşı İran Seçimleri Kız Çocuklar 

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