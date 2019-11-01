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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu Verimlilik ve Teknoloji Fuar’ını ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu Verimlilik ve Teknoloji Fuar’ını ziyaret etti

-Açıklamadan

Simülasyon Genç Nüfus Uçak Simülasyonu U Dönüşü Basın Mensupları 

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Bakan Kasapoğlu, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuar’ını gezdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuar’ını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu’nu fuara girişte ATO Başkanı Gürsel Baran karşıladı. Kasapoğlu, ATO standında bir süre dinlendikten sonra ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının standında incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri’nde bulunan gençlerle sohbet eden ve yaptıkları teknolojik aletleri inceleyen Kasapoğlu, Aksaray Gençlik Merkezi’ndeki gençlerin yaptığı uçak simülasyonunu kullandı. Fuara katılım sağlayan vatandaşlarla da sohbet eden Kasapoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı. Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kasapoğlu, şu ifadeleri kaydetti: “Her şeyin çok hızla geliştiği ve dönüştüğü bir çağda yaşıyoruz. Rekabetin çok yoğun olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu dönüşüm kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını gerektiriyor. O yüzden verimlilik kavramı bizler için çok önemli bir kavram. Özellikle gençlerimizin yarınlara hazırlanması noktasında çok önemli. Bu bilinçle yarınlara hazırlanıp bu günümüzü de verimli değerlendirmemiz gerekiyor. Verimlilik fuarı gerçekten önemli bir çalışma. Geçtiğimiz yıllarda da Bakanlık olarak desteklediğimiz ve katıldığımız bir çalışma. Bizim 20 milyona yakın genç nüfusumuz var. Gençlerimizin yarınlara verimliliği esas alır bir şekilde kullanmaları insanlık için önemli. Bu yüzden gençlerin fuara katılmasını önemsiyoruz”
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