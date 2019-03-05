-Belediye ziyareti

-Gençlik merkezine ziyaret

-Burada türkü söylemesi

-Tablo hediye edilmesi

-Basın açıklaması

-Suriyeli kızın ilahi seslendirmesi

-Üniversiteyi ziyareti

-Nikah şahidi olması

-Gençlik buluşmasından konuşması

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) Bakan Kasapoğlu türkü söyledi, nikah şahidi oldu- Gençlere Fenerbahçe ve Beşiktaş bileti sözü verdi ADIYAMAN



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman’da kendisine twitter üzerinden ulaşan şehit yakının nikah şahidi oldu, görme engelli kız ile birlikte türkü söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman’da gençler ve sporcularla buluştu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği Adıyaman’da esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından Adıyaman Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Merkezini ziyaret etti. Burada halkoyunları gösterileri ve çiçeklerle karşılanan Bakan Kasapoğlu, sloganlar ve kılıçlar arasında gençlik merkezine girdi. Bakan Görme Engelli Sporcunun türküsüne eşlik etti Gençlik Merkezinde Türkiye Judo Yarışması'nda şampiyon olan Görme Engelli Seyhan Bayat'ın seslendirdiği "Adıyaman" isimli türküyü birlikte seslendirdi. Burada gençler ve minik öğrenciler ile yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi’ne gelen Suriyeli öğrencinin söylediği ‘Gül Ahmedim’ isimli ilahiye eşlik etti. Gençlik Merkezi Gençlerinden Mesut Sincar tarafından yapılan Bakan’ın kendi yağlı boya resmi hediye edildi. Burada gazetecileri açıklamada bulanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençliğe önem verdiklerini belirterek, “Spor noktasında havuzlardan semt sahalarına, tenis kortlarına kadar, salonlara kadar pek çok yatırım yaptık.yatırımlarla ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Devam eden yatırımlarımız var. Bunları inceleyeceğiz. Yatırımların hızlı bitirilmesi çerçevesinde adımlarımızı atacağız. Yatırım ihtiyacı olan bölgelerle alakalı yeni yatırımları konuşuyoruz. Adıyaman’ı hiçbir zaman ertelemedik. Adıyaman genç nüfus açısından önemli bir potansiyele sahip. Adıyaman’ın gençlerini geleceğe daha güçlü hazırlama çerçevesinde gençlik merkezi önemli bir misyon ifade ediyor” dedi.

Adıyaman Üniversitesi kampüs alanına geçen Bakan Kasapoğlu, burada Adıyaman Evi’ni ve üniversitenin ürettiği elektrikli aracı inceledi. Nikah şahidi oldu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendisine twitter üzerinden ulaşan gençlerin nikahına katıldı.

1973 yılında askeri araç devrilmesi sonucu şehit düşen Mehmet Özer’in yeğeni Vahap Özer ve Ebru Tan’ın nikah törenine katılarak şahit oldu. Bakan Kasapoğlu, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. Nikah törenin ardından “Gençlerle Demokrasi Buluşması” etkinliğine katıldı.

Burada AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ile birlikte gençlerin karşısına çıkan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin soru ve sorunlarını dinledi. Burada bir gencin Fenerbahçe maçına kendisinden bilet istemesi üzerine ilk önce 10 daha sonra 20 bilet sözü veren Bakan Kasapoğlu, daha sonra ise Beşiktaş maçı için 20 bilet sözü daha verdi. Bakan Kasapoğlu, Dünya üzerinde ülkemizin önemine işaret ederek, “Dünya üzerinde ülkemiz çok önemli bir faktördür. Özellikle son 17 yılda, Cumhurbaşkanımızın onurlu dik duruşuyla ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ifadesiyle daha da önem kazandı. Gençlerimizi dünya ile rekabet edebilecek bireyler olarak yetiştirmek için tüm imkanları seferber ettik. Bu buluşmalarımızın en önemli yanı sizlerin görüşleri, sizlerin fikirleridir” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, gençlerin sorularını cevaplayarak, sloganlar eşliğinde salondan ayrıldı. Bakanın Adıyaman’da programına Vali Aykut Pekmez, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ve çok sayıda kişi eşlik etti. (AHM-LO-Y)

