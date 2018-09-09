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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu 'Su sporlarını var gücümüzle destekleyeceğiz'

Bakan Kasapoğlu 'Su sporlarını var gücümüzle destekleyeceğiz'

Bakanın su topu maçı izlemesi

Su Sporları Yurt Dışı Yerel Yönetimler Uluslararası Yerel Yönetim 

-Bakanın Flyboard şovunu izlemesi
-Bakanın start vermesi
-Bakanın festival alanın gezmesi
-Bakanın sporculara madalya vermesi
-Bakan ile röportaj
-İBB başkanı ile röportaj

( İSTANBUL ) - Bakan Kasapoğlu "Su sporlarını var gücümüzle destekleyeceğiz" İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali’nin finaline Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı.
Festivalde birinci olan sporculara kupa veren Bakan Kasapoğlu: “Bakanlık olarak bundan sonra bu tür faaliyetleri var gücümüz ile destekleyeceğiz “dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafında bu yıl 4’ücüsü düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleşti. Festivale Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce sporcu katıldı.
Flyboard sporcusundan bakana Türk Bayrağı Festival alanında gerçekleşen su topu maçını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal beraber izledi. Ardından Flyboard ile gösteri yapan takım elbiseli sporcu kendisini izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Türk Bayrağı İBB başkanı Mevlüt Uysal’ada İBB Bayrağı verdi. “Bakanlık olarak bundan sonra bu tür faaliyetleri var gücümüz ile destekleyeceğiz” Festivalde su topu dalında birinci olan Macaristan takımına madalya ve kupalarını veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “İstanbul bugün gerçekten güzel bir organizasyon görüyor. Uluslararası Su Sporları Festivali Büyükşehir Belediyesi önderliğinde gerçekten güzel bir organizasyon sporcularımız, vatandaşlarımız çok güzel ilgi göstermişler. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Malum ülkemiz su noktasında avantajlı bir ülke bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz de bakanlık olarak bundan sonra bu tür faaliyetleri var gücümüz ile destekleyeceğiz. Halkımızın ilgisi alakası bu konudaki heyecanı bizi gerçekten ümitlendiriyor. Bizim bu noktada uluslararası başarılar anlamında spor kültürünün tabana yayılması noktasında su sporlarını desteklemekle ilgili belediyelerimizle, yerel yönetimlerimizle işbirliklerimiz olacak hem de bakanlık olarak farklı politikalar projeler geliştireceğiz. Sporcularımıza başarılılar diliyorum çalışmaya devam diyorum” dedi.
“İstanbul su festivali bir dünya markasına dönüşür diye temenni ediyoruz” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise : “İstanbul deyince hem su sporları hem İstanbul Uluslararası su sporları geliyor Tabi bu 4’ncüsü temennimiz gelecek yıllarda bunun devamını da İstanbul su festivali bir dünya markasına dönüşür, diye temenni ediyoruz. Bu başlangıç. Özellikle bakanımıza verdiği destekten dolayı canı gönülden teşekkür ediyoruz. İstanbullulara, yurt dışından gelen sporcularımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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