Bakan Kasapoğlu’na Kızıltepe’de Türk Bayraklı coşkulu karşılama

-Gençlerle Türk bayraklı bakan karşılaması

-İstiklal marşı okuma detayı

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gençlere mesajları

-Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar Türk bayraklı karşılama

-Bakan Kasapoğlu'nun Kızltepede seçmenlere seslenmesi

-Türk bakralı vatandaşlar detayı



( MARDİN )- Bakan Kasapoğlu’dan çukur siyasetine kırmız kart mesajı- Bakan Kasapoğlu gençlerle bir araya geldi MARDİN



- Mardin ve ilçelerinde gençlerle ve seçmenlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti "Gençlerle demokrasi buluşması" programında gençlerle bir araya gelerek Kızıltepe ilçesinde coşkuyla karşılandı. Gençlere spor yatırımları üzerine sözler veren Bakan Kasapoğlu çukur ve yollara mayın döşeyenlere de 31 Mart’ta sandıklarda gereken cevabın verileceğini söyledi.



Midyat Programı sonrası Mardin Müftülük saloununda AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlerle demokrasi buluşması" programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde ülke geneli 996 bin gencin ilk kez oy kullanacağını söyledi.



“Bizim Demokrasimizi sorgulamaya cüret edenlere bir mesaj olsun” Her ilde mutlaka gençlerimizle demokrasi buluşması gerçekleştiriyoruz diyen Kasapoğlu, “Bu buluşmalarda sizleri dinliyoruz, bu bir hasbihal, sizleri dinleme, sizlerin fikirlerini, görüşlerini, projelerini, önerilerini bazen ikazlarını, eleştiri dinleme. Bu buluşmamızın temel noktası malum 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak, demokrasiye, katılımcılığa, sandıkta iradesini ortaya koymasında ilk adım. Ben bu vesileyle ilk kez oy kullanacak sizleri tebrik ediyorum. İlk oy önemli. Ülkemiz demokrasiyi gerçekten içselleştirmiş, kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, söylemleriyle demokrasiyi hazmetmiş bir ülke. Bu manasıyla ülkemizde seçime katılım sandığa gitme oranlarına baktığımızda gerçekten çok yüksek oy verme oranımız. Oy verecek seçmeninden, sandığa giden seçmen oranı çok yüksek, bu batıda bu kadar değil, özellikle Amerika’da yüzde 50’lerde 60’larda, bizdeki oran gerçekten pek çok kendisini demokraside ileri adleden ülkelerden çok daha ileride. Bu da ben her zaman söylüyorum, bizim demokrasimizi, çoğulculuğumuzu, sorgulamaya cüret edenlere bir mesaj olsun” dedi.

AK Parti İl Gençlik kollarının düzenlediği "Gençlerle demokrasi buluşması" programının ardından Kızıltepe ilçesinde AK Parti teşkilatları ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu yüzlerce partili tarafından Türk bayrakları ile karşılandı. Çukur siyasetine seçmenlerin 31 Mart’ta kırmızı kart göstereceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “ Bizlerin sizlerin oylarını alıp istismar eden inşa etmek yerine yıkmakla uğraşanlara inat 31 Martta Şükrü Cevheroğlu’nu Kızıltepe’de , Mehmet Vecdi Kahramanı Mardin Büyükşehirde oylarımız ile yeter artık diyerek Kızıltepe’de yeni bir hizmet coşkusunu başlatacağız. Kızıltepe’de de tüm imkanlarımız ile var olacağız. Gençlerimizin canına kıyan ruhuna kıyanlara inat yatırım yapmaya inşaa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kızıltepe’nin 10 mahallesine futbol, voleybol ve basketboldan oluşan semt sahaları yıl sonuna kadar inşa edeceklerini belirten Kasapoğlu“ Birini bu yıl birini önümüzdeki yıl da biri olmak üzere 2 havuzumu hediye ediyoruz. Kadınlarımız gençlerimiz için çalışmalar yapacağız İnşallah 2 tenis kortu inşa edeceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Kızıltepe’den Türkiye şampiyonu dünya şampiyonunu yüzücüler, tenisçiler çıkaracağız inşallah. Sizlerin oylarını alıp yollarını çukur mayın döşeyenlere sizlerden 31 Mart’ta o kırmızı kartı alacaklar. Kızıltepe için ne yapsak helali hoş olsun ”diye konuştu.

Kızıltepe ilçe ziyareti sonrası Mardin Büyükşehir Belediyesi gençlik merkezini de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu gençlerle sohbet edip çalışmalarına bakarak Kayyum olarak görevlendirilen Mardin Valisi Ve Büyükşehir Belediye Başkan vekilinin çalışmalarının örnek proje olduğunu kaydetti.



