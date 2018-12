- Bakan Kasapoğlu: 'KKTC'ye uygulanan spor ambargosunu şiddetle kınıyoruz” - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 12. Spor Şurası'na katıldı

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) resmi ziyaret düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12. Spor Şurası'na katıldı.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) resmi ziyaret düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başkent Lefkoşa’da düzenlenen 12. Spor Şurası'na katıldı.

Genel Kurulu Açık Öğretim Fakültesi toplantı salonunda gerçekleşen programda Kasapoğlu’nun yanı sıra Başbakan Tufan Erhürman Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı milletvekilleri ve ilgili yetkililer de yer aldı. Programda yaptığı konuşmada yakın zamanda KKTC’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 4 kişi için baş sağlığı dileyen Kasapoğlu, "Sporda başarı için doğru politikaların tespit edilip uygulanması son derece önemlidir” dedi.

Kasapoğlu, Şura'da belirlenecek politikaların gençlerin bedenen ve zihnen geleceğe hazırlanması konusunda kendilerine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, Türkiye’de son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde spor alanında çok önemli gelişmeler kaydettiklerini söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği içerisinde bir milyona yakın gence ‘Sportif Yetenek Taraması’ projesini hayata geçirdiklerini anlatan Kasapoğlu, sporun her alana yayılması için bu projeyi çok önemsediklerini vurguladı. “Çabalarımızın sporumuza önemli yetenekler kazandıracağına olan güvenimiz tam” Bakan Kasapoğlu, proje sayesinde bir taraftan gençleri spora yönlendirdiklerini, bir yandan da modern tesisleri genç yeteneklerle buluşturduklarını belirterek, "Şimdi biz tohum ekiyoruz. İlerleyen dönemde bu çabalarımızın sporumuza önemli yetenekler kazandıracağına olan güvenimiz tam. Aynı projeyi KKTC’de uygulamak için de sizlere gerekli desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı. İki ülke gençleri arasındaki bağı inşa etmekte önemli görevler üstlendiklerini vurgulayan Kasapoğlu, “Gençlerimizin birbirlerine, kültürlerine ve geleneklerine yabancılaşmasının önüne geçmek için beraber çalışmalıyız. KKTC’deki gençlik ve spor anlamındaki tüm çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, Türkiye ile KKTC arasında geçmişten beri süre gelen iş birliğin ve kardeşlik ilişkilerinin yeni dönemde de artarak devam edeceğine inandığına işaret ederek, gençlik ve spor alanındaki mevcut ilişkileri geliştirmenin ve daha ileri noktalara taşınmanın gayreti içinde olacağını kaydetti.

KKTC’ye modern anlamda iki adet gençlik merkezi ve 1 adet daha atletizm pisti kazandırmak istediklerini vurgulayan Kasapoğlu, bu hususta gerekli çalışmaları Gençlik Dairesi ve Spor Dairesi ile birlikte yürütüp üzerlerine düşen adımları atmaya hazır olduklarını dile getirdi. “KKTC’ye desteğimizi her zaman sürdüreceğiz” Türkiye ile KKTC arasında kardeşlik bağlarının güçlü kalmasının en önemli araçlarından birinin gençlerin arasındaki kültürel ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Gençlerimizin kaynaşmasına, kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olacak adımların atılması için KKTC’ye desteğimizi her zaman sürdüreceğiz. Geçmişini bilen, tarihte yaşanan acıların farkında olarak yetişen nesillerimiz vatanlarına, yurtlarına sahip çıkacak ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyeceklerdir” dedi.

"KKTC'ye uygulanan ambargoları şiddetle kınıyorum" Bakan Kasapoğlu, KKTC sporcularına uygulanan haksız spor ambargosunu Türkiye olarak şiddetle kınadıklarını belirterek, spor konusunun siyasi kararlarla darbe alması kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Bunun her şeyden önce adalet duygusu ile bağdaşmayan bir insan hakları ayıbı olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Türkiye olarak Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin, gençlerimizin uluslararası arenada var olması için desteğimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, "Kıbrıs Türk halkının uluslararası spor arenasında görünür olmak için özgürlüğünden vazgeçmesini beklemek son derece haksız bir beklentidir. Bu vesileyle uluslararası spor camiasına da KKTC’li kardeşlerimize yönelik spor izolasyonlarının kaldırılması konusundaki çağrımızı yineliyoruz. Bu yarınlarımız adına önemli bir Şura, alınacak kararların, ortaya çıkacak sonuçların öncelikle KKTC’li gençlere, sporculara, spor camiasına, sporun yapı taşları olan kulüplere, federasyonlara, KKTC’nin spordan sorumlu devlet kurumlarına ve tüm KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.