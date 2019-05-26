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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu iftarını KYK yurdunda açtı

Bakan Kasapoğlu iftarını KYK yurdunda açtı

İftardan detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Hatıra Fotoğrafı Telefon Görüşmesi Öğrenciler 


- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Hacı Bayram Veli Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle iftar yaptı. Bakan Kasapoğlu, bir öğrencinin ailesiyle de telefon görüşmesi yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Erkek Öğrenci Öğrenci Yurdunda öğrencilerle iftar yaptı. Bakan Kasapoğlu, bir öğrencinin ailesiyle de telefonda görüştü. Bakan Kasapoğlu, iftarını Ankara Altındağ’da bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Hacı Bayram Veli Erkek Yurdunda yaptı. Yurt yemekhanesinde öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemeğini alan Bakan Kasapoğlu, orucunu öğrencilerle birlikte açtı. İftarın ardından odaları ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle sohbeti sırasında Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Şahin Oğuzhan’ın babasını telefonla aradı. Diyarbakır’da yaşayan baba Şirin Oğuzhan, Bakan Kasapoğlu’nun sesini telefonda duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Bakan Kasapoğlu baba Şirin Oğuzhan’a oğlunun kendilerine emanet olduğunu hatırlatarak, yurt hakkında kendisine bilgiler verdi. Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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