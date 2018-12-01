Bakan Kasapoğlu: 'Gençlikle ilgili tüm noktaları yönetmek toplumların kalkınmasındaki en öncelikli konulardan biri' - ANKARA İzle
Bakan Kasapoğlu: "Gençlikle ilgili tüm noktaları yönetmek toplumların kalkınmasındaki en öncelikli konulardan biri" - ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi - Bakan Kasapoğlu'nun katılımcılarla selamlaşması - Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yurtdışı Türkler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yurtdışında Eğitim ve Gençlik" başlıklı istişare toplantısında konuştu. - 1 -