Bakan Kasapoğlu: “Engellilerin ulaşamadığı hiçbir tesisi biz tesis olarak görmüyoruz” Haberi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle hafif düzeyde zihinsel engellilere hizmet veren Yahya Özsoy Özel Eğitim Meslek Okulunda düzenlenen programa katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, “Bu gençlerimiz bizim kahramanlarımız, bu kahramanlarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak hepimizin görevidir. Sizler, bizler için bir imkansınız ve bir imtihansınız. Sizlerin sorunlarını gidermek bizim hem imkanımız hem de bir imtihanımız. Her gün sizlerle ilgili bir adım ileriye gitme zorunluluğu hissediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği önemli bir konu. Bu konuda son 16 yıldır hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük aşamalar katettik. Engelleri aşmada her gün ciddi aşamalar kaydediyoruz. Her yeni bir günü engelleri aşmak için bir imkan ve imtihan olarak görüyoruz. Amacımız; çocuklarımızın, gençlerimizin rahat ve mutlu olmaları, onların tüm hizmetlerimize ulaşabilir olmalarıdır. Spor tesislerinde engelli kardeşlerimiz ile ilgili bir kullanım sorunu varsa bunu da hiçbir zaman mazur görmüyoruz. Bizim için affedilebilir bir konu değil, onların ulaşamadığı hiçbir tesisi biz tesis olarak görmüyoruz. Bu noktada spor tesislerimizde özellikle engelleri kaldırma noktasında ciddi aşamalara geldik. Birkaç sorunlu tesisimiz olabilir ama bunlarla ilgili de pürüzleri en kısa sürede kaldıracağız. Bu ülkede aynı gökyüzünü, yeryüzünü paylaşıyoruz. Dolayısıyla da aynı imkanlara sahip olma noktasında el birliğiyle gayret göstereceğiz. Yaşayacaksak birlikte yaşayacağız, yürüyeceksek birlikte yürüyeceğiz, güleceksek hep birlikte güleceğiz. Türkiye’nin bütün imkanları Türkiye’nin çocuklarının. Biz çocuklarımızın önünde hiçbir engeli tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Spor ile eğitimin iç içe olması noktasında tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Spor, insanlığı ortak dili ve bu spor diliyle de tüm kötülükleri yenme noktasında azimliyiz, kararlıyız. Bu birlikteliklerimiz hep devam edecek. Sizleri bakanlığımıza davet ediyorum. 3 Aralık gününü bu hassasiyeti her gün taşımanız gerektiğini hatırlatarak gerek engelli bireylerimiz ile ilgili gerekse de diğer gençlerimiz olsun, sporla barışık bir hayatı sağlamaya yönelik bakanlık olarak hizmetinize her daim hazırız” ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, konuşmasından önce Yahya Özsoy Özel Eğitim Meslek Okulu içinde yer alan Yemek Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Güzellik ve Saç Bakım Atölyesi ile Anasınıfını gezdi. Buralarda öğrenciler ile sohbet eden Kasapoğlu, öğrencilere ve öğretmenlere bir eksiklerinin olup olmadığını sordu. Anasınıfı öğrencileri, Kasapoğlu’na kendi çizdikleri resimleri hediye ederken, Yemek Atölyesi öğrencileri ise kurabiye ikram etti. Bakan Kasapoğlu’da, öğrencilere top, eşofman takımı, badminton raketi ve topu hediye etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, 12’nci sınıf öğrencilerinden Ebru Kaya ve Sevda Saliş Dünya Engelliler Günü ile ilgili ‘Eğer bir şeyi yeterince istersen onu kesinlikle elde edersin’ , ‘Vazgeçmemek, yapabilmenin yüzde 95’idir’ , ‘Tereddüt edersen bacakların seni taşımaz. Yürüyeceğim de bas ve yürü’ , ‘Yeteri kadar nedeniniz varsa her şeyi başarabilirsiniz’ , ‘Hayal et inan ve başar’ gibi güzel sözleri, özdeyişleri okuması ile devam etti. Daha sonra 3 Aralık Engelliler Günü ile ilgili slayt gösterimi yapıldı. Slayt gösteriminin ardından 9-B sınıfı öğrencilerinden Recep Ali Yıldırım, ‘Hayat Herkese Güzel’ şiirini okudu. Program, Atabarı ekibinin oyunu ile sona erdi.