Bakan Kasapoğlu: '15 Temmuz'da gençlerimizin Cumhurbaşkanımızın milli duruşuna verdikleri katkı önemli bir katkı' - ANKARA İzle
Bakan Kasapoğlu: "15 Temmuz'da gençlerimizin Cumhurbaşkanımızın milli duruşuna verdikleri katkı önemli bir katkı" - ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yurtdışı Türkler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yurtdışında Eğitim ve Gençlik" başlıklı istişare toplantısında konuştu. - 3 -