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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Kasapoğlu: '15 Temmuz'da gençlerimizin Cumhurbaşkanımızın milli duruşuna verdikleri katkı önemli bir katkı' - ANKARA İzle

Bakan Kasapoğlu: '15 Temmuz'da gençlerimizin Cumhurbaşkanımızın milli duruşuna verdikleri katkı önemli bir katkı' - ANKARA İzle

Bakan Kasapoğlu: "15 Temmuz'da gençlerimizin Cumhurbaşkanımızın milli duruşuna verdikleri katkı önemli bir katkı" - ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yurtdışı Türkler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yurtdışında Eğitim ve Gençlik" başlıklı istişare toplantısında konuştu.
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Toplantı İstişare Toplantısı 

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