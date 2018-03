Bakan İsmet Yılmaz: 'Ukrayna ile önümüzdeki dönemde iş birliğimizi artırmak istiyoruz'

-Bakan İsmet Yılmaz'ın konuşması

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ukrayna ile önümüzdeki dönemde iş birliğimizi her alanda artırmak ve geliştirmek istiyoruz. Bunların başında da eğitim geliyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı bünyesinde Türkiye’nin ilk Ukrayna Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı açılış töreninde konuştu.

Törene Edebiyat Fak. Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych ve İstanbul Valisi Vasip Şahin katıldı.

Eğitim, Türkiye’nin bilge ekonomisine geçişi için hem de demokratikleşmesi için olmazda olmaz unsur olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İnanıyorum bu eğitim programı ortak tarih, kültür ve coğrafyayı paylaştığımız Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da ileriye götürecektir. Hangi alanda olursa olsun tüm çalışmalarımızın amacı çocuklarımıza kalkınmış refah içerisinde güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Hayata hazır sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin her alanda hedeflerine ulaşabilmesi ve tam bağımsız olabilmesi için mutlaka nitelikli bilgiye ve bu bilgiyi ürüne çevirecek nitelikli bilim adamlarına sahip olması gerektiğinin altını çizen Bakan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Nitelikli bilgiye üreten nitelikli bilim adamlarını yetiştiren kurumlarda üniversitelerimizdir. 18 milyona yakın öğrencimiz temel eğitimde ve orta eğitimde yer alıyor. 7 milyondan fazla yüksek öğretimde var ve merkezi hükumet bütçesinin yüzde 18’den fazlasını milli gelirimizin yüzde 6.2’ sinden fazlasını eğitime ayırıyoruz. OECD ülkeleri ortalamasını milli gelirden eğitime ayırdığı pay yüzde 5.2’dir". "Ukrayna ile her alanda işbirliği planlıyoruz" Son 10 yıllık dönemde OECD ülkeleri içerisinde milli gelirinin en çok artıran ülkenin Türkiye olduğunu belirten Bakan Yılmaz, "Önümüzdeki dönemlerde iş birliği ve iletişimimizi olması gerekenden daha fazla geliştirmeliyiz. Ukrayna ile önümüzdeki dönemde iş birliğimizi her alanda artırmak ve geliştirmek istiyoruz. Bunların başında da eğitim geliyor. Bizden önceki dönemde OECD harcamasının 4’te 1’ini veya yarısını verirken, şimdi OECD ülkelerinin çok daha ötesinde eğitime kaynak ayırıyoruz. Türkiye beşeri sermayesini kendine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir. Eğitimin nihai çıktısı milli gelirdir. Son 10 yıllık dönemde OECD ülkeleri arasında milli gelirini en çok artıran ülke Türkiye’dir" ifadelerine yer verdi. Açılış konuşmasının ardından Ukrayna Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı kürsü açılışı gerçekleşti.