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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan İsmet Yılmaz’dan şehit Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret

Bakan İsmet Yılmaz’dan şehit Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret

bakanın baba Sadık tarafından karşılanması

Açılış Töreni Müzik Öğretmeni Öğretmen Öğrenciler Saldırı 

-Eve girmeleri
-Evdeki ziyaretten görüntü
-Hediyelerin takdim edilmesi
-Detaylar
--arşiv
-saldırının olay yerinden görüntü
-Aybüke öğretmenin cenazesinden detaylar
-Aybüke Öğretmen'in türkü söylemesi
-törenden görüntü
-fotoğraflar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te toplu açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017’de Batman’da şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın’ın ailesini ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekili ve TBMM Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Karabük Valisi Kemal Çeber ile birlikte Aybüke öğretmenin Safranbolu ilçesinde bulunan evine ziyaret gerçekleştirdi. Baba Sadık Yalçın, misafirleri evinin girişindeki yolda karşıladı. Daha sonra beraber eve geçen heyet, anne Zehra Yalçın ve dede Ömer Gümüşçü ile görüştü. Ziyaretin anısına Aybüke öğretmenin annesine Bakan Yılmaz tarafından Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Bakan Yılmaz, aileye öğrenciler tarafından yapılan Bakara Suresi’nin 154. Ayetinin el işlemesinin yer aldığı tablo hediye etti. Bakan ve beraberindekiler tekrar taziyelerini bildirirken ziyaret basına kapalı olarak devam etti. Bakan daha sonra Safranbolu ilçesindeki okul ziyaretlerini gerçekleştirecek.
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