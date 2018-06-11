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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Gül Şoförler ve Otomobilciler odası iftarına katıldı

Bakan Gül Şoförler ve Otomobilciler odası iftarına katıldı

konuşmalar

İftar Yemeği Hastane Rehin Hatıra Fotoğrafı 

-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şoförler ve otomobilciler odası tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep 1. Sıra Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şoförler ve otomobilciler odası tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AK Parti dönemindeki kazanımlara değinerek, "Şoför esnafı şehrin en güvenilir kişisidir. Bu akşam sizlerle bir arada iftar ettiğimiz için hamd ediyorum. Ak parti öncesi, istikrarsızlıklar vardı. Ama AK Parti dönemiyle birlikte siyasi ve ekonomik istikrar sağlandı. Eskiden ülkenin gelirleri faiz olarak yabancılara verilirdi. Vatandaşa hiç bir şey gitmiyordu. Ama artık gelirlerimiz vatandaşlarımıza hizmet olarak gidiyor. Hastaneler bugün herkese aynı hizmeti veriyor. Eskiden hastanelerde vatandaşlar parasını ödemediği için rehin kalıyordu. 80 yılda yapılmayanı 16 yılda yaptık. Sizlerin sorunlarının tamamını çözeceğiz. 24 haziranda Türkiye’deki kazanımların devamı için silerin desteği çok önemlidir. 7 Haziranda AK Parti az oy alınca gördünüz huzurumuz bozuldu. Çünkü istikrar tehlikeye girdi” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Fatma Şahin Şoförler ve otomobilciler oda başkanlarına teşekkür ederek, “Oda başkanlarıma teşekkür ederim kardeşlik hukukuyla çalışıyoruz. Biz çözümün parçasıyız. Bizim için çok önemlisiniz, çünkü şehrin yükünü alıyorsunuz. Herkes yük taşıyamaz. Bu şehri sizlerle birlikte yönetiyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Şoförler ve otomobilciler oda başkanları Bakan Gül ve Belediye Başkanı Fatma Şahin’e plaket takdim etti. Program hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.
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