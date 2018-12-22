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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Gül, şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti

Bakan Gül, şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti

Bakan Gül'ün mezarı ziyareti

Güvenlik Güçleri Hırsız Terör Örgütü Teröristler Saldırı 

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( TRABZON ) TRABZON

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'un Maçka ilçesi Yolgören Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti. Beraberindeki Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile birlikte anne Ayşe Bülbül’ü ziyaret eden Bakan Gül, Eren’in mezarı başında dua okudu. Mezara çiçek bırakan Bakan Gül daha sonra Eren Bülbül'ün saldırıya uğradığı yerde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan evde Bülbül ailesinin misafiri oldu.
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