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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Gül: “Kılıçdaroğlu dışlayıcı ve otoriter bir dile sahiptir”

Bakan Gül: “Kılıçdaroğlu dışlayıcı ve otoriter bir dile sahiptir”

-Bakan Gül Röp

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Otorite Bilim Adamları Uluslararası Sanat Dünyası Muhalefet 


- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Zeytin Dalı Harekatı’nın milletin göğsünü kabartan bir operasyon olduğunu belirterek, sanatçıların sınırdaki Mehmetçiği ziyaret etmesine ilişkin Kılıçdaroğlu’nun eleştiriler cevap verdi. Bakan Gül, “Kılıçdaroğlu demek ki dilinde teşekkür, güzel sempati sözcükleri, kuşatıcı sözler değil de hep itekleyici, ötekileştirici, dışlayıcı otoriter dile sahip olduğunu gösteriyor” dedi.
Zeytin Dalı Harekatı vatandaşımızın göğsünü kabartan bir operasyon olduğuna dikkat çeken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Bu operasyon Mehmetçiğimizin tarihi değerleri de koruyarak sivillere hiçbir zarar vermeyerek ve terör örgütleri yapmış olduğu tehlikeleri ortadan kaldırmaya yönelik çok insani bir harekat gerçekleşmiş oldu. Başından sonuna kadarda herkesin destek verdiği , hem oradaki Kürt kardeşlerimizin Mehmetçiği böyle kollarını açarak sevinçle karşıladığı, moral bulduğu bir operasyon oldu. Hukuki olarak uluslararası meşruiyetten kaynaklı hakkının kullanılmasından kaynaklı bir operasyondu. Bu yönüyle insani ve hukuki bir operasyon, terör örgütlerine karşı bir operasyon gerçekleşti. Sınır şehirlerimizi ve vatandaşlarımızı tehdit eden unsurların hepsi bertaraf edilmiş oldu. Milyonlarla vatandaşımız; Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla bu tehditlerden böylece kurtulmuş oldu” dedi.
Sınırdaki Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunan sanatçıları eleştiren Kılıçdaroğlu’na cevap veren Bakan Gül, Kılıçdaroğlu’nun ötekileştirdiğini ve otoriter bir dil kullandığını söyledi Gül, “O günden itibaren bütün annelerimiz, dolma yapanlar, yemek gönderenler, her türlü hediye alıp destek verenler oldu. Elbette sanatçılarda bu ülkenin sorumlu ve aydın insanlarıdır. Türkiye’nin bekası için, Türkiye’nin çok önemli başarısı için onlarında kayıtsız kalması düşünülemezdi. Bu sanatço sorumluluğunu yerine getirmek adına Mehmetçiğimizle buluşmuşlardır. Sporcularımız gitmiştir, sanat dünyasının önemli isimleri oraya gitmişlerdi, bilim adamları gitmiştir. 81 milyon hangi kesim varsa hepsi oradadır. Yüreğiyle orada. Oraya bizzat giden bu sanatçılarımızda gerçekten kendine yakışır, sanatçı zaten milletle aynı türküyü söyleyen kişidir. Milletin acısıyla, milletin derdiyle aynı türküyü paylaşan kişi demektir. Dolayısıyla bundan daha doğal olamaz. Doğal olmayanın Ana Muhalefet Liderinin sanatçıların bu moral desteği ziyaretini yersiz bulmasıdır. Asıl anlamsız olanı bu. Asıl şaşırılacak, kabul edilmeyecek olan budur. Ana Muhalefet Lideri bundan gurur duyması gerekirken, hem zaferden. Elde edilen başarıdan, hem Mehmetçiğimize kim morale gidiyorsa. Kendisinin zaten bugüne kadar gitmemesi eksiklik. Bu bir siyaset değildir, bu bir partiler üstüdür. Ak Parti’yi otoriter dil kullandı diye eleştirenlerin bugün Mehmetçikle bir sevinci paylaşan, moral vermeye gidenleri ötekileştirmesi, kötü göstermesi, dışlaması, adeta hedef göstermesi asla kabul edilebilir şeyler değildir. Bu sanatçılar milletin gönlünde taht kurmuş kişilerdir. Ama bu insanlara böyle milli ve insani duyarlılık gösterdikleri için ancak teşekkür etmek gerekir. Kılıçdaroğlu demek ki dilinde teşekkür, güzel sempati sözcükleri, kuşatıcı sözler değil de hep itekleyici, ötekileştirici, dışlayıcı otoriter dile sahip olduğunu gösteriyor. Üzücü bir tablo ana muhalefet adına” diye konuştu.

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