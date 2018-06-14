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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Gül, Gaziantep şehitliğini ziyaret etti

Bakan Gül, Gaziantep şehitliğini ziyaret etti

Programdan detaylar

Şehit Abrin Şehit Aileleri Milletvekili Irak 

-Bakan'dan görüntü
-karanfil bırakması
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Adalet Bakanı ve Gaziantep 1. Sıra Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Ramazan Bayramı arifesinde Gaziantep şehitliğini ziyaret etti. Bakan Gül, Gaziantep’te seçim çalışmalarına devam ederken beraberindeki heyet ile Asri Mezarlıkta bulunan şehitliği ziyaret etti. Ziyarete Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, Büyük Birlik Partisi Gaziantep 11. Sıra milletvekili adayı İhsan Kaya ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu eşlik etti. Öte yandan şehit aileleri ile tek tek sohbet eden Bakan Gül, şehitlerin kabrine ise karanfil bıraktı.
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