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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Gül esnafı ziyaret etti - KİLİS Video

Bakan Gül esnafı ziyaret etti - KİLİS Video

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Kilis ensafını ziyaret etmesiKİLİS (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Terör örgütlerini ülkemizi tehdit etmeyecek şekilde bertaraf etmek üzere bir operasyon başlatıldı ve hamdolsun bugün başarıyla tamamlandı artık Kilis 'imiz huzur içerisinde." dedi.
Bakan Gül, partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen mahalle mitingine katılmak üzere geldiği Kilis 'te AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ile Belediye Başkanı Hasan Kara ve partililer tarafından karşılandı.Esnaf ziyareti yapan Gül, 24 Haziran'daki seçimler için destek istedi.Daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki miting alanına geçen Gül, burada yaptığı konuşmada, Afrin'de ülkeyi tehdit eden terör unsurlarına karşı gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın Kilis için önemini vurguladı. Kilis 'e düşen bombalar üzerine hükümet olarak böyle bir operasyonun yapılmasına karar verildiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:"Terör örgütlerini ülkemizi tehdit etmeyecek şekilde bertaraf etmek üzere bir operasyon başlatıldı ve hamdolsun bugün başarıyla tamamlandı artık Kilis 'imiz huzur içerisinde. Kilis linin halini Nişantaşı'nda boğaz yalılarında oturanlar bilmez. Burada teröristler bombalar atarken benim Kilis li kardeşim evinde, iş yerinde tedirgin olurken o beyefendiler İstanbul'da boğaz yalısında Kilis linin derdini düşünmezler ama Recep Tayyip Erdoğan Kilis linin derdiyle yatıp kalkmış bir kişidir. Şimdi bu başarılı operasyonu yapan komutana Muharrem İnce çıkmış 'Ben apoletlerini sökeceğim' diyor. Senin o 'apoletini sökeceğim' dediğin kişi bugün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başarılı bir operasyon yapmış kişidir."Bakan Gül, Mehmetçik'in şimdi de boş durmadığını teröristler nereye giderse enselerinde olduğunu vurguladı.Birilerinin bisiklete binerek, şiir yazarak tiyatrolar sahnelediğini ifade eden Abdulhamit Gül, "Öyle bisiklet sürmeyle ülke yönetmek birbirine benzemez." dedi.

Hamdolsun Bisiklet Hükümet Teröristler Miting Alanı 

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