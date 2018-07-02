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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Gül’den katledilen Eylül açıklaması İzle

Bakan Gül’den katledilen Eylül açıklaması İzle

bakan gül konuşması

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-genel detaylar
-mazbata töreni

( GAZİANTEP ) -- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- “Bu menfur olay karşısında öfkemi söyleyecek kelime bulamıyorum”- “Cinsel istismar olup olmadığı araştırılıyor” GAZİANTEP

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katledilen minik Eylül olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, menfur olay karşısında öfkemi söyleyecek kelime bulamadığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri Gaziantep Adliyesine gelerek mazbatalarını aldı. Çıkışta açıklamalarda bulunan Bakan Gül, cesedi toprağa gömülü bulunan minik Eylül ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, bir baba olarak bu menfur olay karşısında öfkesini söyleyecek kelime bulamadığını belirtti.
Cinsel istismar olup olmadığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Gül, olayın araştırıldığını cinsel istismar bulgusunun olup olmadığının daha belli olmadığını ifade etti.
“Bu menfur olay karşısında öfkemi söyleyecek kelime bulamıyorum” Bu menfur olay karşısında öfkesini söyleyecek kelime bulamadığını söyleyen Bakan Gül, “Bir baba, bir Adalet Bakanı, bir milletvekili olarak bu menfur olayla ilgili öfkemizi söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Olayın faili ya da failleri ile ilgili süreç en hızlı şekilde sonuçlanacak ve en ağır cezayı alacaktır bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yargı makamları bu konuyu soruşturmaktadır ve bizde bu konunun takipçisi olacağız. Olayla ilgili tutuklu ve gözaltılar söz konusu ifadeleri tamamlandıktan sonra durum tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır” dedi.
“Cinsel istismar olup olmadığı araştırılıyor” Olayla ilgili cinsel istismarın araştırıldığını ifade eden Gül, “Olayla ilgili cinsel istismar olup olmadığı yine adli tıp soruşturması sonucu netlik kazanacaktır. Şuanda cinsel istismar ile ilgili bir şey söylemek için erkendir. Adli tıp incelemeleri de devam etmektedir. Sosyal medyada yanlış bilgiler var. özellikle cesedin parçalara ayrıldığı iddiası bunlara kimse itibar etmesin bu konuda savcılık makamlarının bilgilendirmesine itibar edilmesini ve bu alçak olayı yapanların en ağır cezayı alacağından kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.
“Cezaları arttırdık” AK Parti olarak cezaları arttırdıklarının altını çizen Bakan Gül, “AK Parti olarak biz cezaları arttırdık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir komisyon kurduk. Bu konuda tüm düzenlemeleri yaptık. Bu tasarıyı meclise sevk etmiştik ancak seçim sebebiyle meclis tatile girdiği için yasalaşamamıştı. Ancak bu yasa yeni meclisin ilk gündem maddelerinden olacaktır” diye konuştu.

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