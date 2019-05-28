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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Gül’den Gazişehir Gaziantep'e başarı dileği Haberi

Bakan Gül’den Gazişehir Gaziantep'e başarı dileği Haberi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Kanaat Önderleri Naat Allah 

-genel detaylar

- GAZİANTEP

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, perşembe günü, Hatayspor ile TFF 1. Lig'de final oynayacak olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne başarılar diledi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, STK temsilcileri, iş adamları ve kanaat önderleriyle iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Gül, Gaziantep’in daha önce Süper Lig tecrübesi yaşadığını belirterek, perşembe günü Hatayspor ile oynanacak olan final maçında Gazişehir Gaziantep'e başarılar diledi. Bakan Gül, Gazişehir Gaziantep'e başarılar dileyerek, "Gazişehir Gaziantep takımı perşembe günü final oynayacak. İnşallah hayırlı bir haberle gelir. Gaziantep şehri daha önce Süper Lig tecrübesi yaşadı. Bu şehir, Süper Lig'i hakkediyor" diye konuştu.

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