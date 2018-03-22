Bakan Gül: '(Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın) Yargı makamları bu konuda titizce konuyu takip etmektedirler' - ADANA Haberi
Bakan Gül: "(Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın) Yargı makamları bu konuda titizce konuyu takip etmektedirler" - ADANA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarıADANA - Adalet Bakanı Gül: "(Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın) Bu kişiyle ilgili kaçtıysa da başka bir şey olduysa da kırmızı bülten kararı çıkmıştır. Nerede olursa olsun, uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir. Yargı makamları bu konuda titizce konuyu takip etmektedirler ve umuyoruz adalet yerini bulacaktır."