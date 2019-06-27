Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile görüştü - ANKARA Haberi
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Afganistan İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdul Basir Enver'i karşılaması - Bakan Gül ile Bakan Enver'in tokalaşması - Bakan Gül ve Bakan Enver'in görüşmesinden detaylar - Bakan Gül'ün mevkidaşını uğurlaması Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile görüştü - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Afganistan İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdul Basir Enver ile bir araya geldi - Görüşmede, iki ülke arasındaki adli iş birliği konuları ele alındıANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Afganistan İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdul Basir Enver ile görüştü.Gül, Enver ile Bakanlık'ta bir araya geldi.Basına kapalı görüşmede, iki ülke arasındaki adli iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek de hazır bulundu.
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