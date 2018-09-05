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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Fatih Dönmez, maden ocağına indi - ZONGULDAK

Bakan Fatih Dönmez, maden ocağına indi - ZONGULDAK

- Bakan Fatih Dönmez'in müessesedeki görüntüleri - Bakan Fatih Dönmez'in açıklamasıBakan Fatih Dönmez, maden ocağına indi - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak 'ta kömür madeni ocağında çalışan işçileri ziyaret etti - Bakan Fatih Dönmez: - "Bizim için önce güvenlik. Son dönemde güvenlikle alakalı kuralları gittikçe mevzuat bazında arttırdık, denetlemeleri de arttırdık. Geçtiğimiz yıllara göre iş kaza oranlarımız düştü"ZONGULDAK (AA) - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağına inerek işçileri ziyaret etti.Bakan Dönmez, Kilimli ilçesindeki TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletme Müessesine ait kömür ocağına girmek için işçi kıyafetlerini giydi, gaz maskesi, baret ve madenci feneri gibi ekipmanları da yanına aldı.Dönmez, kişisel koruyucuların nasıl ve hangi durumlarda kullanıldığına yönelik kurum yetkililerince de bilgilendirildi. Dönmez'e ayrıca çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.Bakan Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocağa girmeden evvel bakan, müdür ayrımı yapmaksızın iş güvenliği teçhizatını taktıklarını ve gerekli kullanım eğitimlerini aldıklarını belirtti.
Maden ocağına inmenin kendisi için ilk olmadığını, üniversite yıllarında da teknik bir inceleme için girdiğinin anlatan Dönmez, şöyle konuştu:"Şimdi hep birlikte gireceğiz. Aşağıda işçi kardeşlerimizle birlikte onların sofralarına ortak olacağız. Bizim için önce güvenlik. Son dönemde güvenlikle alakalı kuralları gittikçe mevzuat bazında arttırdık, denetlemeleri de arttırdık. Geçtiğimiz yıllara göre iş kaza oranlarımız düştü. Sayısal rakamlar vermiyoruz nazar değmesin diye. Gönül ister ki, tabii sıfır iş kazasıyla bu işleri yapabilmek. Bu vesileyle biz madenlerimizde iş kazası dolayısıyla hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyoruz."Bakan Dönmez, daha sonra beraberindekilerle işçi asansörü ile eksi 160 ve 260 kodları arasına indi.

İş Güvenliği İş Kazası Kömür Ocağı Maden Ocağı Kömür Madeni 

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