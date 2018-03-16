Bakan Faruk Özlü: 'Yapay zeka konusunda çok hızlı davranmalıyız' İzle

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( İSTANBUL ) Bakan Faruk Özlü: "Yapay zeka konusunda çok hızlı davranmalıyız"- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilişim Sanayi Zirvesi'ne katıldı İSTANBUL



- Türkiye Bilişim Sanayi Zirvesi'nde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, demir medeniyetinin yerini DATA medeniyetine bıraktığını belirterek, “DATA medeniyetinin en önemli iki teknolojisi ise yapay zeka ve büyük veridir. Yapay zeka konusunda çok hızlı davranmalıyız” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilişim Sanayi Zirvesi'ne katıldı.

İstanbul’da bir otelde düzenlenen programa Bakan Özlü'nün yanı sıra Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAT) Başkanı Kübra Erman Karaca ve çok sayıda davetli katıldı.

"Yapay zeka konusunda çok hızlı davranmalıyız" Programda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Demir medeniyeti yerini DATA medeniyetine bırakıyor. DATA medeniyetinin en önemli iki teknolojisi ise yapay zeka ve büyük veridir. Yapay zeka konusunda çok hızlı davranmalıyız. Nitelikli yazılımcılarımızı hiçbir ülkeye kaptırmadan çok büyük projelerle himaye etmeliyiz. Bilişim toplumunun ve bilişim devriminin zorunlu kıldığı insan kaynağının üzerinde titremeliyiz. Bilginin internetinden değerlerin internetine geçtiğimizi aklımızda tutmalıyız” diye konuştu.

“Eğlence odaklı değil ürün odaklı kodlamaya konsantre olmalıyız” "Eğlence odaklı değil ürün odaklı kodlamaya konsantre olmalıyız" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Özlü, "Ortaya ticari bir ürün çıkarmayan, kalıcılığı olmayan katma değer oluşturmayan kodlama anlayışına son vermeliyiz. Bilişim alanında büyük düşünmek, büyük projeler üretmek sektör temsilcileri olarak, öncelikli olarak sizlerin görevi. Biz de bakanlık olarak, hükümet olarak bilişim sektörü içinbütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla bilişim alanında faaliyet gösteren firmalara önemli katkılar sunuyoruz. Bu desteklerimizin ve teşviklerimizin içerisinde bulunduğumuz yıl da devam edeceğini sizlerle paylaşmak isterim. Ayrıca hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle bilişim teknolojisi ve yazılım üreticilerini sanayici tanımı kapsamına aldık.Kamu ihalelerinde yerli malı yazılım ürünlerine yüzde 15 fiyat avantajı vermeyi zorunlu hale getirdik. Yazılım üreticilerinin sanayici vasfı kazanması ile birlikte 255 işletme sanayi siciline kayıt yaptırdı. Şuana kadar 33 yazılım işletmesi yazılım ürünleri için 80 yerli malı belgesi aldı” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin siber güvenlik harcaması 340 milyon dolar civarında” Bilişimin stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Özlü, “Hatta bilişim milli güvenliğimizle doğrudan ilgilidir. Siber güvenlik eşittir milli güvenliktir. Siber güvenlik alanında yapılan yatırımlar doğrudan milli güvenliğimize yapılan yatırımlardır. Bu nedenle siber güvenlik artık bir sanayi koludur. Ülkemizin siber güvenlik harcaması 340 milyon dolar civarında. Bu harcamadan yerli ürünlerimizin aldığı pay ise sadece 45 milyon dolardır. Tüm bu tehditleri ve rakamları bir araya koyduğumuzda bilişim ve siber güvenlik alanında kimseye bel bağlamadan kendi göbeğimizi kendimizin kesmek zorunda olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

(EK-HB-

