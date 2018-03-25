Bakan Faruk Özlü: “Türkiye yurt dışında sadece güvenlik alanında operasyon yapmıyor” Haberi

-Protokolden görüntü

-Bilim Sanayi Bakanı Faruk Özlü’nün konuşması

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın konuşması

-İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın konuşması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, hedeflerinin Türkiye’yi bilim, teknoloji ve sanayi ülkesi yapmak olduğunu söyleyerek, "Türkiye yurt dışında sadece güvenlik alanında operasyon yapmıyor. Antartika’ya kadar çalışıyoruz, operasyonlar yürütüyoruz" dedi.

AK Parti Beşiktaş 6. Olağan İlçe Kongresi Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ilçe belediye ve teşkilat başkanları ve teşkilat üyeler katıldı.

“Antartika’ya kadar operasyon yürütüyoruz” Kongrede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sınır dışında düzenlenen operasyonlar hakkında konuştu.

Türkiye’nin sadece güvenlik alanında operasyon yürütmediğini ifade eden Bakan Özlü, “Biliyorsunuz bir operasyon yürüttük Afrin’de ve yaklaşık 2 aydır oradaki operasyona kilitlendik. Güvenlik gerekçesiyle bu operasyonu yürütürken çoğumuzun bilmediği bir başka operasyon daha yönetiyoruz. Şu anda Antartika’da 28 kişiden oluşan bir Türk bilim heyeti, Antartika’ya Türk bilim üssünü kurmaya çalışıyor. Arkadaşlarımızı 7 Mart’ta gönderdik 15 Mart’ta Antartika’nın kuzeyinde geçici üssümüzü kurdular. 4 bin kilometrelik bir güzergah üzerinde araştırmalar yapıyorlar. Türkiye artık küresel bir oyuncudur. Türkiye sadece güvenlik gerekçesiyle sınır dışında operasyonlar yürütmüyor, Antartika’ya kadar çalışıyoruz, operasyonlar yürütüyoruz” dedi.

Bütçe 6 kat arttı Bakan Özlü, Türkiye’de sürekli büyüyen ekonomiden de bahsetti. 2002-2018 yılları arasında bütçenin 6 kat arttığını belirten Bakan Özlü, “Dünyada pek çok ülke ekonomik krizlere yenilirken, Türkiye hızlı bir şekilde büyüdü. Bütçemizi tam 6 kat büyüttük. 2002 yılında sadece 120 milyar TL bütçemiz varken bugün 763 milyar TL bütçemiz var. 2002 yılı bütçemiz bugünkü eğitim bütçemizin altına bir bütçedir. Bizim bütün hedefimiz Türkiye’yi bilim merkezi, teknoloji üssü ve sanayi ülkesi yapmaktır. Bunun için bütün ekonomik politikalarımızın merkezine bilimi, teknolojiyi ve sanayileşmeyi yerleştiriyoruz” diye konuştu.

“Tüm dünya 2019’daki seçimleri izliyor” Kongreye katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise 2019 seçimlerinin önemine vurgu yaparak teşkilata seslendi. Beşiktaş ilçesi için çalışma talimatı veren Kaya, “Sevgili kardeşlerim, biz AK Parti’nin neferleri olarak şunu asla unutmamalıyız. Bugün biz sadece Türkiye’nin umudu olan bir siyasi hareket değiliz. Bugün biz, dünyanın neresinde mazlum ve mağdur bir coğrafya varsa oraya umut olmuş bir hareketiz. İşte bu yüzden 2019 seçimleri çok önemli. Tüm dünya 2019’daki seçimleri izliyor. Biz 2019’da hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde başarılı olmak zorundayız. Bunun için her zamankinden daha fazla çalışmak zorundayız. 2019’un önemini anlamış teşkilatlar olarak Allah’ın izniyle 2019’da Beşiktaş’ta da bir tarih yazacağız” dedi.

“Tünelin yapımına karşı olanlar tünel bitince sahipleniyor” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da konuşmasında Beşiktaş'ta yapılan yatırımları anlattı. İBB tarafından yapılan yatırımları Beşiktaş Belediyesince sahiplenildiğini söyleyen Uysal, "İstanbul’da bazı ilçe belediyeleri var. Hizmeti büyükşehir olarak biz yapıyoruz. Ancak reklamını ilçe belediyeleri yapıyor. Bunlardan birisi de Beşiktaş. Bugüne kadar metro dediysek Beşiktaş’ta başlamış, tünel dediysek Beşiktaş’ta başlamış, ana caddeler, merkezler dediysek İstanbul’un en güzel belediyecilik örneği bu merkezlerde. Ana caddelere, sokaklara, İstanbul’un her yerinden daha fazla önem verilmiş ve güzel hale getirilmiş. Ancak bu hizmeti büyükşehir olarak, AK Parti olarak bizim yaptığımızı anlatamadık. Bu salonda bulunan sizlere bir görev düşüyor. Biz belediye olarak yapmaya devam edeceğiz, siz de anlatmaya devam edeceksiniz. Eğer bunu yaparsak inşallah 2019’da da Beşiktaş’ta yeni bir başlangıç yapmış oluruz. Beşiktaş-Levazım tünelinin birkaç ay önce yapımına başladık. Biz bu tüneli yapmak isterken büyükşehir belediyesinin önüne gelip eylem yapanlar, tünel bittikten sonra bunu sahipleniyorlar. Ne olur arkadaşlar, teşkilat olarak bunlara sahip çıkacağız. Bunları hep yapacağız hem anlatacağız" ifadelerini kullandı.

