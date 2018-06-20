Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Fakıbaba vince çıkıp bayrak astı İzle

Bakan Fakıbaba vince çıkıp bayrak astı İzle

Bakan Fakıbaba'nın vince çıkması

Kışla Miting Alanı Aydınlatma Direği 

-bayrakları asması
-vinçle inmesi
-alkışlamalar
-detaylar

( ŞANLIURFA ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi son bayraklar Bakan Fakıbaba’dan ŞANLIURFA

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkla buluşacağı miting alanında vince çıkıp bayrak astı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’da saat 14.00’te halkla buluşacağı alanda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Gece saat 02.00 sıralarında mitingin yapılacağı alanı ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, vince çıkıp Türk bayrakları ile AK Parti bayrakları astı. AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile vincin sepetine binen Bakan Fakıbaba, bayrakları alanın ortasındaki aydınlatma direğine astı. Miting alanında çalışan işçiler ise Bakan Fakıbaba’yı alkışladı.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı