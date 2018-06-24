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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Fakıbaba: “Suruç’la ilgili spekülatif olaylar çıkarıyorlar” Haberi

Bakan Fakıbaba: “Suruç’la ilgili spekülatif olaylar çıkarıyorlar” Haberi

Bakan Fakıbaba oy kullanması

Cenin 

-Bakan Fakıbaba'nın açıklaması

( ŞANLIURFA )- Bakan Fakıbaba: “Kardeşçe birbirimizi selamlayarak oyumuzu kullanıyoruz"- Bakan Fakıbaba oyunu kulandı ŞANLIURFA

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da oy kullanma işleminin ardından Suruç'taki iddialara ilişkin açıklamasında, "Spekülatif olaylar çıkarıyorlar sanki Şanlıurfa'da bir şeyler varmış, Şanlıurfa’da bir şeyler oluyormuş gibi hava oluşturuyorlar” dedi.
Bakan Fakıbaba, Karaköprü ilçesindeki Mehmet Güneş Anadolu Lisesinde, "1314 numaralı" sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Seçim güvenliğiyle ilgili Şanlıurfa ve çevresinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını aktaran Fakıbaba, “Hayırlı uğurlu olsun. Şu ana kadar Allah'a çok şükür barış ve kardeşlik içerisinde tam bir demokrasi şöleni içerisinde seçimler geçiyor. Böyle de devam edeceğine yürekten inanıyorum. Tüm hemşehrilerime inanıyorum. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Çıkan neticenin demokrasi adına ülkemizde Urfa’mıza, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazanan mutlaka kardeşlik barış ve demokrasi olacaktır” dedi.
“Kardeşçe birbirimizi selamlayarak oylarımızı kullanıyoruz” Seçimin kardeşlik çerçevesinde sürdüğünü ifade eden Fakıbaba, “Olayları takip ediyorum. Spekülatif olaylar çıkarıyorlar. Sanki Şanlıurfa'da bir şeyler varmış, Şanlıurfa'da bir şeyler oluyormuş gibi. Oysa hakikaten yani Şanlıurfalı sandığa bakın görüyorsun değişikliği düşüncede insanlar var, ama kardeşçe hepimiz birbirimizi selamlayarak gidip oylarımızı veriyoruz” diye konuştu.
(BB-
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