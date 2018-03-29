Bakan Fakıbaba, SGK hizmet binası açılışına katıldı - SAKARYA
- Akyazı SGK hizmet binası açılışından detaylar - Bakan Fakıbaba'nın konuşması - TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar - Fakıbaba'nın hizmet binasının açılışını gerçekleştirmesi - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın mantar tesisini gezmesiBakan Fakıbaba SGK hizmet binası açılışına katıldı - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Gerçekten önümüz, yolumuz çok açık, geleceğimiz çok parlak. İnşallah öyle bir ülkede yaşayacağız ki hiç ithalatımız olmayan, ihracat yapan, kimseye muhtaç olmayan, silahından tarımına tekstiline ihracat yapan, insanlara yardım eden, özellikle ümmetin lideri olan bir Türkiye özlemi içerisinde olan vatandaşlarımız bu geleceği görecektir"SAKARYA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin önünün açık, geleceğinin parlak olduğunu belirterek, "İnşallah öyle bir ülkede yaşayacağız ki hiç ithalatımız olmayan ihracat yapan, kimseye muhtaç olmayan, silahından tarımına tekstiline ihracat yapan, insanlara yardım eden, özellikle ümmetin lideri olan bir Türkiye özlemi içerisinde olan vatandaşlarımız bu geleceği görecektir." dedi. Sakarya 'da yapımı tamamlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Akyazı İlçe Müdürlüğü hizmet binasının açılış törenine katılan Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşamanın dünyadaki en güzel şeylerden biri olduğunu söyledi.
Türkiye'de şehirlerin, valiliklerin, belediyelerin müthiş bir hizmet yarışı içerisinde olduğunu aktaran Fakıbaba, tarımın geleceğinin çok iyi olduğunu gördüğünü ifade etti. Üniversitelerde yeni yeni güzel keşiflerin yapıldığını ve bunları duydukça, bir bakan olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı olarak çok mutlu olduğunu dile getiren Fakıbaba, "Gerçekten önümüz, yolumuz çok açık, geleceğimiz çok parlak. İnşallah öyle bir ülkede yaşayacağız ki hiç ithalatımız olmayan ihracat yapan, kimseye muhtaç olmayan, silahından tarımına tekstiline ihracat yapan, insanlara yardım eden, özellikle ümmetin lideri olan bir Türkiye özlemi içerisinde olan vatandaşlarımız bu geleceği görecektir. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu. Fakıbaba, hizmet binasının kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, tesisin hayırlı olmasını diledi. - "Tarımdaki kayıt dışılığı toplumsal bilinçle önleyebiliriz"Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar da Türkiye genelinde toplam 406 sosyal güvenlik merkezi kurduklarını söyledi.
Çiftçiler adına da önemli kanunlar çıkardıklarını anlatan Bayraktar, çiftçilerin geriye dönük borçlarını yapılandırarak, birçok çiftçinin emekli olmasını sağladıklarını kaydetti. Kadın çiftçilerin 2003 yılından önce aile reisi olamadıkları için sosyal güvenlik merkezine kayıt yaptıramadıklarına da değinen Bayraktar, geriye dönük sıfır faizle yapılandırma yaparak birçok kadının emekliliğine yardımcı olduklarını anlattı.Tarımda 5 milyon 100 bin kişinin istihdam edildiğini aktaran Bayraktar, bunlar arasından sosyal güvenlik merkezine 864 bin kişinin kaydı olduğunu bildirdi.En fazla kayıt dışılığın tarım sektöründe olduğunu belirten Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizim bu manada Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile bilinçlendirme çalışmamız var. Bu konuda toplumsal bilinç yaratamazsak, bu kayıt dışılığı önlememiz mümkün değil. Primler yüksek, çiftçilerimiz bizden 2008 yılında olduğu gibi 15 gün prim ödeyelim diyorlar. 25 gün prim ağır geliyor ödeyemiyorlar. Bu da kayıt dışılığı arttırıyor. İnşallah bunu da sağladığımızda birçok çiftçimiz sosyal güvenlik merkezine kaydolmuş olur." Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da eskiden Emekli Sandığı, Bağ - Kur ve SSK'nın olduğunu hatırlatarak, üç ayrı kurumun birbirinden habersiz olmalarından kaynaklı işlerin ve işlemlerin çok uzun sürdüğünü ancak şimdi işlemlerin hızlandığını, hizmetlerin birleştiğini ve vatandaşın ayağına geldiğini anlattı.Konuşmaların ardından hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Bakan Fakıbaba ve diğer protokol üyeleri, daha sonra ilçede faaliyet gösteren bir mantar üretim tesisini gezdi.Bakan Fakıbaba, buradaki incemelerinin ardından kentten ayrıldı.Programlara, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, kaymakamlar, belediye başkanları ve bakanlık çalışanları da katıldı.