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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Fakıbaba, Şehit Ömer Halisdemir'ın kabrini ziyaret etti - NİĞDE

Bakan Fakıbaba, Şehit Ömer Halisdemir'ın kabrini ziyaret etti - NİĞDE

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Niğde 'de - Bakan Fakıbaba'nın şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmesiNİĞDE - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve annesi ile diğer şehitlerin mezarlarını ziyaret edip dua okudu.

Şehit General Abrin Cunta 

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