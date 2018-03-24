-Bakan Fakıbaba'nın Çiftlik Bank hakkındaki açıklamaları

-Bakan Fakıbaba'nın aile ile hatıra fotoğrafı çektirmesi

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( AFYON KARAHİSAR) Bakan Fakıbaba'dan Çiftlik Bank değerlendirmesi: "10 liram ayda 5 lira getirsin, yok böyle bir dünya"- "Çiftlik Bank’ı ne bilirim, ne tanırım ne de görmüşüm"- "Önünde çiftlik olduğu için tarım bakanına soruyorlar" AFYON KARAHİSAR



- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Niğde’den karayolu ile Afyonkarahisar’a geldi. Geceyi Afyonkarahisar'da geçiren Bakan Fakıbaba bir takım ziyaretlerde bulundu. Kadın bir girişimcinin istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret eden Bakan Fakıbaba basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin, "Çiftlik Bank ile ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba şu yanıtı verdi: “Çiftlik Bank’ı ne bilirim, ne tanırım ne de görmüşüm. Önünde sadece çiftlik olduğu içi millet tarım bakanını görünce hemen diyor ki 'Çiftlik Bank ne oldu?' Bank kelimesi var ise bu bank kelimesi beni hiç enterese etmez. Yani ben bankacı falan değilim. Anadolu Farm, yani farmı almış adam kimse anlamasın diye İngilizceden. Dolandırıcılar o kadar çok ki insanlarda uyanık olacak arkadaşlar. Bedavadan para kazanmak var mı? Emek sarf etmeden. Gece saat 01.00’di ben Niğde’den buraya geldim, sabah 08.00'de buradayız. Hayat devam ediyor ve çalışacaksın. Çalışana Allah verir. Bedavadan benim 10 liram bana ayda 5 lira getirsin yok böyle bir dünya." "İnsanların sorgulaması lazım" Çiftlik Bank ile ilgili açıklamalarına devam eden Bakan Fakıbaba “100 liranın Türkiye de ne kadar para kazanacağını insanlar bilmiyor mu? Ben size desem ki 100 lira ayda 25 lira para kazanacak sen sorgulamaz mısın beni. 'Nasıl kazanacaksın kardeşim, bu para nereden gelecek? Ne alacaksın, ne satacaksın?' Bunu insanların sorgulaması lazım. Bir yatırım yaparken buna bakmak lazım. İnşallah Türkiye’ye getiririz diye düşünüyorum" dedi.



