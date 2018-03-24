-Bakan Fakıbaba'nın İstiridye mantarı üretim tesisi ziyareti

-Bakan Fakıbaba'nın İstiridye Mantarı üreticisi Ünzile Dağdelen ve eşi ile konuşması

-Bakan Fakıbaba'nın çocukları sevmesi

-Bakan Fakıbaba'nın açıklamaları

-Bakan Fakıbaba'nın aile ile hatıra fotoğrafı çekilmesi

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( AFYON KARAHİSAR) Bakan Fabıbaba, "Kadınlar para kazandığı takdirde emin olun kadına şiddette bitiyor"- Bakan Fakıbaba İstiridye üretim tesisini ziyaret etti AFYON KARAHİSAR



- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kadın para kazandığı zaman aile içerisinde saygı ve sevgi eşler arasındaki sevgi ve saygısı, çocuklara olan sevgi ve saygı çok farklı oluyor" dedi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gece saatlerinde karayolu ile Niğde’den Afyonkarahisar'a gelen Bakan Fakıbaba, mesaisine sabahın erken saatlerinde başladı.

Afyonkarahisar'da genç çiftçi projesinden desteklenen kadın girişimci Ünzile Dağdelen'in istiridye mantarı üretim tesisini ziyaret eden Fakıbaba, ziyarete kadın girişimcilerin bakanlık tarafından sürekli desteklendiğini ve bu girişimcilerin sayısının daha da artacağını belirtti.

Bakan Fakıbaba, "Ben şunu gördüm. Kadınlar para kazandığı takdirde emin olun kadına şiddet de bitiyor. Kadına bırakın şiddeti saygı başlıyor. Öyle kadınlar gördüm ki eşlerini yanında çalıştırıyorlar. Çoluk çocuk hep beraber çalışıyorlar ve olay ortadan kalkıyor. Bunun için bizim kadınlarımıza önem vermemiz lazım. Çok desteklememiz lazım. Bunlar laf ile olmuyor. Bunu icraata geçirmek için kadının mutlaka ve mutlaka para kazanmasında çok büyük faydalar görüyorum. Bir erkeği düşünün akşamüstü evine geliyor yeterli parayı kazanamamış ve cebinde parası yok. Adam stresli ve sıkıntılı oluyor. En ufak bir şeyde sorunlar başlıyor. Ama düşünün erkek çok para kazanamamış. Ama eşi para getirmiş. Biraz da böyle pratik olarak konuştuğum için gördüklerimden dolayı. Ben Güneydoğunun evladıyım. Aslında Güneydoğu da kadınlara öyle değer verir ki kimse bilmez. Ama Güneydoğu denince kadın aşağılanır falan. Ama hiç de öyle değil. Ama bir de kadın para kazandığı zaman aile içerisinde saygı ve sevgi eşler arasındaki sevgi ve saygısı, çocuklara olan sevgi ve saygı çok farklı oluyor. İstersen bana değil beyefendiye sorun. Onunla röportaj yapın daha önce nasıldı. Şimdi nasıl? Gerçeğe bakın" dedi.

"Türkiye'de ilk defa 8 çeşit patates tohumunu biz üretmişiz" Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, "Konya'daki Tarım Fuarında stantlarda sergilenen tohumların yerli tohum olmadığı ifade ediliyor. Yerli tohum üretimindeki son durum nedir?" sorusuna, "Ben size bir şey söyleyeyim. Moral bozmak için her türlü şeyi zaman zaman duyuyorum. Benimde moralim hiç bozulmuyor. İnandığım yolda devam ediyorum. İnanmışım ve yola çıkmışım. Allah'tan başka da kimsede durduramaz. Yerli tohum olmuyor. Dün ben Niğde'deydim. Türkiye'de ilk defa 8 çeşit patates tohumunu biz üretmişiz. 22 milyon dolar yılda ithalat yaparken, bundan sonra yılda 50 milyon dolar ihracat yapan bir ülke konumuna geliyoruz. Önümüz açık böyle basit şeylerle, 'işte efendim tohumu falandan alıyoruz. Filan'dan alıyoruz' tabi ki hayat devam ediyor. Bazen alacaksınız ve satacaksınız. Genel toplama baktığınız zaman Türkiye'nin gidişatı gıda, tarım ve hayvancılıkta iyidir. Ben 'çok iyi' mi diyorum? Hayır tabii ki değil. Ama daha iyi olmamız lazım. Patateste hiç yeril tohumumuz yokken şimdi 8 çeşit yerli tohum üretimi yapıyoruz. Yani moral bozacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Bakan Fakıbaba aile ile hatıra fotoğrafı çektirerek günün ilk programını sonlandırdı. (ABH-KA

