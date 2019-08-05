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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Ersoy: 'Türkiye’nin dış politikasında büyükelçilerimizin icra ettikleri görevin önemi açıktır' - ANKARA

Bakan Ersoy: 'Türkiye’nin dış politikasında büyükelçilerimizin icra ettikleri görevin önemi açıktır' - ANKARA

Bakan Ersoy: "Türkiye’nin dış politikasında büyükelçilerimizin icra ettikleri görevin önemi açıktır" - ANKARA - Büyükelçilerden detaylar - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda (BKON) büyükelçiler onuruna verilen akşam yemeğinde konuştu.

Politika Dış Politika Büyükelçiler 

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