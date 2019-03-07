Bakan Ersoy, gazetecilerin sorularını yanıtladı (1) - BERLİN Haberi
- Basın toplantısı - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları BERLİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya’nın başkenti Berlin ’de düzenlenen 53. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı kapsamında düzenlenen ''Türk Turizminin Değerlendirilmesi ve Beklentileri" konulu basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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