Bakan Ersoy: 'Dünyayla rekabet edebilecek bir değişimi ve dönüşümü hep beraber gerçekleştiriyoruz' Haberi

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare Toplantısı'na katıldı



- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yunus Emre Enstitüsü 48 ülkede 58 Türk Kültür Merkezi ile uluslararası ilişkilerimizde önemli bir kurum halline gelmiştir. Birlikte daha çok çalışacağız ve her zaman daha fazlası için hep beraber çalışacağız. Önceliğimiz gurbetçi vatandaşlarımızdır. Yabancı bir ülkede anadillerini kaybetmeye başlayan ya da çoktan kaybetmiş insanlarımıza el uzatmadan kaydedilecek ilerleme gerçek bir başarı olmayacaktır. Bu ailelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek sonrasında ise Türkçe diline merak duyanlara özellikle eğileceğiz. Dünyayla rekabet edebilecek bir değişimi ve dönüşümü hep beraber gerçekleştiriyoruz" dedi.

Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare Toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un katılımıyla Ankara’da bir otelde gerçekleşti. Programa Bakan Ersoy’un yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk Başkanı Abdullah Eren, enstitü yetkilileri, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

Müzik dinletisiyle başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. "Dünyayla rekabet edebilecek bir değişimi ve dönüşümü hep beraber gerçekleştiriyoruz" Yunus Emre Enstitüsü’nün çok geniş bir coğrafyada hizmet vermesinin bir başarı göstergesi olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yönetim anlayışı değişmiş, devlet işlerinde önemli bir hıza kavuşulmuştur. Tüm devlet kurumlarında olduğu gibi bakanlığımız ve ilgili kurumlarda da bu yeni sürece uygun yapılanmaya gidilmiş, çalışmalarımız bu doğrultuda yürütülmeye başlanmıştır. Geleneksel değerlerimizi merkeze koyarak dünyayla rekabet edebilecek bir değişimi ve dönüşümü hep beraber gerçekleştiriyoruz. Yunus Emre Enstitüsü de bunun önemli bir parçası. Gönül coğrafyamızda bulunan 6 buçuk milyona yakın vatandaşımızda beklentisini boşa çıkarmayacağız. Milletimiz sizlerden Türk kültür ve sanatının her bir parçasını tarihi değerlerimizi büyük bir titizlik ve itinayla dünyayla paylaşmanızı bekliyor. Çünkü algı bilgi ile şekillenir siz bu bilginin önemli bir kaynağısınız. Kuruluşumuzdan bu yana 150 bini aşkın kişiye Türkçe öğrettiniz. 140 farklı ülkeden 4 bine yakın öğrenciye Türkiye’de Türkçe öğrenme imkanı sundunuz. 'Tercihim Türkçe' projesini başlattınız. Bunlar büyük başarılar. Ancak ülkemiz ve milletimiz için çalışıyorsak yeterli diye bir kelime olmadığını hepimiz biliyoruz" dedi.

"Yunus Emre Enstitüsü 48 ülkede 58 Türk Kültür Merkezi ile uluslararası ilişkilerimizde önemli bir kurum halline gelmiştir" Yunus Emre Enstitüsü'nün önemli bir görevi üstlendiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Birlikte daha çok çalışacağız ve her zaman daha fazlası için hep beraber çalışacağız. Önceliğimiz gurbetçi vatandaşlarımızdır. Yabancı bir ülkede anadillerini kaybetmeye başlayan yada çoktan kaybetmiş insanlarımıza el uzatmadan kaydedilecek ilerleme gerçek bir başarı olmayacaktır.Bu ailelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek sonrasında ise Türkçe diline merak duyanlara özellikle eğileceğiz. Yunus Emre Enstitüsü 48 ülkede 58 Türk Kültür Merkezi ile uluslararası ilişkilerimizde önemli bir kurum halline gelmiştir. Kültür merkezleri önem arz etmemektedir. Devlette bireysellik kabul edilemez. İş tanımları görev sınırları elbet olacak. Enstitümüzün gerçekleştirdiği faaliyetlerimizin özünü Türkiye ile dost ve Türkiye ile bağ kuran insan sayısını artırma çabası oluşturmaktadır. İnsan kazanmak her bir siyasi kazanımın üstündedir" diye konuştu.

10. İstişare ve Eğitim Toplantısı 10-13 Haziran arasında devam edecek.