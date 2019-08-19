- Bakan Ersoy’dan 'kaza' açıklaması

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( VAN ) VAN



- Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erciş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan hastaları ziyaret etmek ve kazada hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı Dursun için düzenlenecek uğurlama törenine katılmak üzere Van’a geldi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ferhat Küçük’ü ziyaret eden Bakan Ersoy, ardından hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tahlisiz bir kaza yaşandığını ifade eden Bakan Ersoy, “Görev başında çok değerli bir dostumuzu, çok yakın mesai arkadaşımızı kaybettik. Yaralılarımız da var. Ağır yaralılarımız da var. Bir tane hastamızın durumu çok ağır kendisini ambulans uçağıyla Ankara’ya alıyoruz. Diğer yaralılarımız da ağır ama durumu kritik değil. Öncelikle ailesinin başı sağ olsun mekanı cennet olsun. Cenazeyi bu akşam özel uçakla İstanbul’a alıyoruz. Yarın Sultan Ahmet Cami'nde bir tören olacak” dedi.

Bakan Yardımcısı Dursun’un yoğun bir programı olduğunu anımsatan Ersoy, kazanın tek taraflı olduğunu ve ölümlü kazanın çarpışmanın etkisiyle yaşandığını kaydetti.

Bakan Ersoy, uğurlama törenine katılmak üzere hastaneden ayrıldı. Öte yandan, Bitlis’in Adilcevaz ilçesiyle Van’ın Erciş ilçesi arasındaki Bayraklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Bakan Yardımcısı Dursun hayatını kaybederken, beraberindeki 3 kişi de yaralanmıştı. (YLM-

