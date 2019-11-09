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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmamış görüntülerini paylaştı - ANKARA

Bakan Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmamış görüntülerini paylaştı - ANKARA

- Atatürk’ün çocukluk arkadaşı ve ona en yakın isimlerden Salih Bozok, yanından hiç ayırmadığı Kılıç Ali ve başyaveri Cevat Abbas Gürer ile Trabzon’da Ege Vapuru içerisinde yer alan 1930 Kasım ayına ait görüntüBakan Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmamış görüntülerini paylaştı - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, Ege Vapuru'ndan 43 saniyelik kayıt yer alıyor - Bakan Ersoy: - "Atatürk’ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu, fikirde ve icraatta, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu güçlü, lider ve tam bağımsız bir gelecek inşa ederek hakkıyla taşıyacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ederim"ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış görüntüsünün yer aldığı videoyu paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.Ersoy'un paylaştığı, Atatürk'ün en sevdiği türkülerden Selanik Türküsü'nün "O bizim buluşmalarımız yarim mahşere kaldı" bölümünün de bulunduğu Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerindeki videoda, Ege Vapuru'nda çekilen 43 saniyelik görüntü kaydı yer aldı.Atatürk'ün genç cumhuriyetin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdiği Trabzon seyahatlerinin ikincisinde çekilen 1930 Kasım ayına ait görüntüde, Ulu Önder, Ege Vapuru'nda çocukluk arkadaşı ve ona en yakın isimlerden Salih Bozok, yanından hiç ayırmadığı Kılıç Ali ve başyaveri Cevat Abbas Gürer ile sohbet ederken görülüyor.Ersoy, Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Atatürk’ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu, fikirde ve icraatta, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu güçlü, lider ve tam bağımsız bir gelecek inşa ederek hakkıyla taşıyacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ederim." vurgusu yaptı.

Cumhuriyet Sosyal Medya Irak 

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