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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Eroğlu: “Türkiye dünyaya demokrasi dersi verdi”

Bakan Eroğlu: “Türkiye dünyaya demokrasi dersi verdi”

Bakan Eroğlu'nun ilçe merkezine gelişi

Genel Seçimler Beraberlik Karahisar İran Seçimleri Pazar Günü 

-Bakan Eroğlu'nun karşılanması
-Bakan Eroğlu vatandaşlarla tokalaşırken
-Bakan Eroğlu'ndan detay
-Bakan Eroğlu'nun konuşması

( AFYON KARAHİSAR-HD) AFYON KARAHİSAR

- Geçtiğimiz pazar günü yapılan genel seçimleri değerlendiren Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Türkiye 24 Haziran'da güzel bir seçim geçirdi. Yaklaşık yüzde 90'na yakın bir katılım ile dünyaya demokrasi acısından ders verdi" diye konuştu.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geötiğimiz Pazar günü yapılan seçimlarin ardından memleketi Afyobnkarahisar’a geldi. Burada 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde en yüksek oyu veren İscehisar ilçesini ziyaret eden Bakan Eroğlu İscehisar halkına seçimlerde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Eroğlu, İscehisar'a 60 Milyon TL tutarındaki yatırım yapılacağının da müjdesini verdi. Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde dünyaya demokrasi dersi verdiğini hatırlatan Bakan Eroğlu, Türkiye'nin huzurlu ve güzel bir seçim geçirdiğini dile getirdi. Eroğlu, şöyle konuştu; "Seçimlere yüzde 90'na yakın bir katılım ile dünyaya demokrasi acısından ders verdik. Dünya'da pek çok ülkelerde yüzde 40 veya yüzde 50 bile katılım olmaz. Yüzde 40 ile 50 arasında seçim yapılır. Ama bizde görüyorsunuz. Vatandaşın büyük bir alakası vardı. Bütün Avrupa ve Amerika'ya demokrasi acısından bir örnek oldu. Büyük bir katılım ile seçimler huzur içerisinde geçti. Rahatsız olmadan herkes istediği partiye oy verdi. Ben şunu ifade edeyim. Bize oy versin veya vermesin. Bütün Afyonkarahisar'ın ve 801 Milyon Türkiye'nin hizmetkarı olacağız. İşte bizim prensibimiz ve Cumhurbaşkanımızda aynı şeyi söyledi; Birlik, beraberlik ve kardeşlik tam manası ile tesir edecek. Aynı zamanda bizler başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekilleri olarak bütün milletimize hizmetkarı olmanın gururunu yaşayacağız. Bu can bu tende olduğu sürece ölünceye kadar milletimize hizmet etmenin aşkı ile yaşayacağız" dedi.

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