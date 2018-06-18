Bakan Eroğlu: 'Şu anda devletimiz, ordumuz en güçlü zamanını yaşıyor' - AFYONKARAHİSAR İzle
Bakan Eroğlu: "Şu anda devletimiz, ordumuz en güçlü zamanını yaşıyor" - AFYONKARAHİSAR - Bakan Eroğlu'nun ziyaretlerinden görüntüler - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşması - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Türkiye çok kritik yerde. Dünyanın en stratejik coğrafyası Türkiye. Bana sorarsanız dünyanın merkezi neresi diye, Türkiye'dir. Bundan hiç şüphe yok. Şu anda devletimiz, ordumuz en güçlü zamanını yaşıyor"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye çok kritik yerde. Dünyanın en stratejik coğrafyası Türkiye. Bana sorarsanız dünyanın merkezi neresi diye, Türkiye'dir. Bundan hiç şüphe yok. Şu anda devletimiz, ordumuz en güçlü zamanını yaşıyor." dedi. Eroğlu, Sinanpaşa ilçesi ile Salar, Değirmenayvalı, Kılıçarslan ve Ahmetpaşa beldelerindeki bayramlaşma merasimlerinde yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar 'a 15 yılda 20 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.
Türkiye'nin yaklaşık 4 kat büyüdüğünü belirten Eroğlu, "Türkiye 15 yılda geriye gitmedi, büyüdü. Büyüme oranlarında yüzde 7,4'le dünyada rekorlara imza atıyoruz." diye konuştu. Ülkenin borçlarının ödendiğini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:"Başımız dik. Artık başı dik bir Türkiye var. IMF'ye borcumuzu ödedik. Paradan 6 sıfırı attık. Paramız pul gibiydi. Muazzam yatırımlar, yollar, bölünmüş yollar, hastaneler, okullar, barajlar, göletler, sulama tesisleri yaptık. Sosyal yardımlar ile fakir, fukara, dullar, yetimler, şehit ailelerini biz düşündük. Türkiye çok kritik yerde. Dünyanın en stratejik coğrafyası Türkiye. Bana sorarsanız dünyanın merkezi neresi diye, Türkiye'dir. Bundan hiç şüphe yok. Şu anda devletimiz, ordumuz en güçlü zamanını yaşıyor." - "Şimdi sıra Kandil'de"Eroğlu, Türkiye hakkında "FETÖ terör örgütünden sonra bunlar ayağa kalkamaz." denildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ama düşmanın oyununu gördük Fırat Kalkanı operasyonuyla oraya girdik mi? Bir de dediler ki 'Buraya Türk ordusu giremez'. Dağları delmişler, tünel yapmışlar. Ama Mehmetçik girer kardeşim. Zeytin Dalı Harekatı ile girdik mi? Bizim Atak helikopterlerimiz, muazzam tanklarımız, güdümlü füzelerimiz var. Gidiyor, buluyor, ininde vuruyor. Şimdi sıra Kandil'de. Allah'ın izniyle onları da vururuz. Tabii bunun için ne gerekiyor? Güçlü cumhurbaşkanı, güçlü Meclis. Onun için ne diyoruz? Yola devam. 24 Haziran seçimleri milletimizin tarihindeki en önemli seçim. Çünkü şer güçler bir sürü oyun oynadılar, plan yaptılar. 24 Haziran niye öne alındı? Bunlar FETÖ ile tuş oldular. Arkasından Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Gezi'de bunları defettik. Ama şimdi dediler ki; 'Yeni bir plan yapalım, Türkiye'yi ekonomik kıskaca alalım'. Bunu Recep Tayyip Erdoğan ve gerçekten devlet adamı olan Devlet Bahçeli fark etti. 'Biz aslında seçimlerin önümüzdeki yıl yapılmasını istiyorduk ama bu oyunu bozmak için 24 Haziran'a aldık.' dediler."Eroğlu, daha sonra Kırka, Küçükhöyük ve Düzağaç beldelerinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.