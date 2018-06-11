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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Eroğlu Fatsa'da iftara katıldı - ORDU

Bakan Eroğlu Fatsa'da iftara katıldı - ORDU

- İftardan detaylar - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşması - Dua edilmesiBakan Eroğlu Ordu 'da iftara katıldıORDU (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ordu 'da iftar programına katıldı.
Bakan Eroğlu, Fatsa ilçesindeki İslamdağ Kuran Kursu'nda düzenlenen programda orucunu açtı. Burada konuşan Eroğlu, tüm İslam alemine ramazanın hayırlı olmasını diledi. Ramazan bayramına sayılı gün kaldığını anımsatan Eroğlu, herkesin bayramını tebrik etti.İslamdağ Kuran Kursu'nu daha önceden de ziyaret ettiğini söyleyen Eroğlu, şunları kaydetti:"Kuran kursuna destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımızda sadaka - i cariye diye bir husus var. Eğer dünyada hayırlı bir evlat, hayırlı bir kitap, hayırlı bir eser veya insanların istifade edebileceği bir tesis yaptığınız zaman insanlar buradan istifade ettiği müddetçe insanoğlunun amel defteri kapanmasın. Öbür dünyada da bir bakmışınız ölmüş bir kul olmasına rağmen amel defteri açık, hayır hasenat yazılmaya devam eder. İnşallah buraya hizmet eden, emeği olan hocalarımızın, maddi ve manevi destek veren kardeşlerimizin amel defteri açık olsun."Konuşmanın ardından dua edildi.

Sadaka İstifa İslamdağ İslam Allah 

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