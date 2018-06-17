Bakan Eroğlu: 'CHP artık Atatürk'ün partisi değil' - AFYONKARAHİSAR
Bakan Eroğlu: "CHP artık Atatürk'ün partisi değil" - AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun ziyaretleri - Veysel Eroğlu'nun konuşması"CHP artık Atatürk'ün partisi değil" - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "CHP'ye oy veremezsiniz çünkü, CHP artık Atatürk'ün partisi değil. CHP bu ülkeye bir çivi dahi çakmadı"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "CHP'ye oy veremezsiniz çünkü CHP artık Atatürk'ün partisi değil. CHP bu ülkeye bir çivi dahi çakmadı." dedi. Bakan Eroğlu, Şuhut ilçesindeki bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye için çalıştığını belirterek, 24 Haziran seçiminin önemine değindi.Eroğlu, "Allah'ın izniyle hep birlikte 24 Haziran'da gümbür gümbür AK Parti'ye oy vereceğiz. Türkiye, yaklaşık 4 misli büyüdü. Refah seviyesi artırıldı. İnşallah daha da artacak. Türkiye, Allah'ın izniyle 2023 yılında Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlarken, dünyadaki 10 büyük ekonomi arasında yer alacak." diye konuştu. - "Hem içte hem dışta düşmanlar var"Türkiye'nin üzerinde çok oyun oynandığını anlatan Eroğlu, şunları söyledi:"Hem içte hem dışta düşmanlar var. AK Parti'yi kapatmak istediler. Bu millete büyük hizmet yapan AK Parti'yi kapatmak istediler. Türkiye'yi karıştırmak için 15 Temmuz'da hazırladıkları bir casus, hain darbe teşebbüsünde bulundu. Aslında 15 Temmuz, Türkiye'yi işgal girişimiydi ama Allah'ın izniyle milletimizin kahramanlığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti sayesinde bu darbe girişimi önlendi. Darbecilere bir darbe vuruldu ama düşmanın planı bitmiyor. Güney sınırlarımızda sözde terör devleti kurmak için bir çalışma yaptılar ama Allah'ın izniyle Mehmetçik bu planı da oyunu da suya düşürdü."Eroğlu daha sonra Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar, Çobankaya, Kayabelen ve Güneytepe, Mahmut köylerinde bayramlaşma törenine katıldı. Daha sonra Şuhut ilçesindeki bayramlaşma töreninde konuşan Eroğlu, cumhurbaşkanlığı kriterlerine sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın uyduğunu vurgulayarak, "Recep Tayyip Erdoğan ile 1994'den beri beraberiz. Çıraklık dönemini nerede geçirdi? İstanbul Büyükşehir'de. Kalfalık dönemini Başbakanlık'ta, Ustalık dönemini Cumhurbaşkanlığında. Şimdi büyük ustalık dönemini nerede geçirecek? Allah aşkına 'çırak' diye vermediğiniz adamlara, onlara herhangi bir şekilde oy vermek gerçekten günahtır. Şimdi 'günah' deyince hemen benim sözümü alıp 'neresi günah?' diyecekler. CHP'ye oy veremezsiniz çünkü CHP artık Atatürk'ün partisi değil. CHP bu ülkeye bir çivi dahi çakmadı. 'CHP' demek yolsuzluk demek, 'CHP' demek 'kriz' demek. 'CHP' demek 'başka ülkeye borçlanmak' demek. CHP, 'bu ve milletin değerlerine karşı gerekli zulmü yapan parti' demek. Başörtüsü takan kardeşlerimize zulüm etmedi mi? Onların döneminde 70 sente muhtaç olmadık mı? IMF karşısında bir ABD Başkanı karşısında el pençe divan durmadı mı. Şimdi kim var? Recep Tayyip Erdoğan var. Dimdik başı, gür sedasıyla 'dünya 5'ten büyüktür' diyen bir yiğit var." değerlendirmesini yaptı.