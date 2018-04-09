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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Eroğlu bugün taburcu olacak Haberi

Bakan Eroğlu bugün taburcu olacak Haberi

hastanenin dışından görüntü

Hastane Bild Geçmiş Olsun Karahisar 

-Bakanın olduğu kattan görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Gribal enfeksiyon nedeniyle Afyonkarahisar'da tedavi altında tutulan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun akşam saatlerinde taburcu olması bekleniyor. Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere 5 Nisan Perşembe günü memleketi Afyonkarahisar'a gelen Bakan Eroğlu, rahatsızlığı nedeniyle buradaki programlarına katılamadı. Aynı gün Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Bakan Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Rahatsızlığı dolayısıyla kimsenin görüşüne izin verilmeyen Eroğlu'na ziyaret için gelenler de kapıda bulunan ziyaretçi defterine geçmiş olsun dileklerini yazarak iletiyor. Gribal enfeksiyon şüphesiyle tedavi gören Bakan Eroğlu'nun bugün akşam saatlerinde taburcu olacağı öğrenildi. Öte yandan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun taburcu olmasının ardından hastane yetkililerinin de resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
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