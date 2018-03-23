Bakan Elvan: 'Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında' - ERZURUM
Bakan Elvan: "Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında" - ERZURUM1 - Sway Otelde düzenlenen toplantıdan görüntü2 - Bakan Elvan'ın konuşması3 - Detaylar - Kalkınma Bakanı Elvan: - "Türkiye 2017 yılında tüm dünyayı, birçok uluslar arası kuruluşu ve enstitüleri şaşırtan büyüme performansı gösterdi. Geçen yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüme performansı yakaladık. Bu da dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığımızı ifade ediyor" - "Çok enterasandır, Türkiye terörle mücadele ederken bu operasyonlarla ilgili bazı ülkeler ve bazı kesimler 'kaygılıyız' ifadesini kullandı. Çok merak ediyoruz acaba o bölgeye istikrar gelmesinden mi kaygılılar?" - " Bundan sonraki süreçte nerede ülkemizi tehdit eden terör unsuru varsa bunlara yönelik mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu Kandil olur, diğer kesimler olabilir ama bu mücadele kararlı şekilde devam edecek"ERZURUM (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye 2017 yılında tüm dünyayı, birçok uluslar arası kuruluşu ve enstitüleri şaşırtan büyüme performansı gösterdi. Geçen yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüme performansı yakaladık. Bu da dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığımızı ifade ediyor." dedi. Elvan, Erzurum 'da bir otelde düzenlenen "11. Kalkınma Planı Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir taraftan terörle mücadele ederken diğer yandan da ekonomiyi güçlendirme yönünde yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.
Her iki alanda da başarılı olduklarını aktaran Elvan, şöyle konuştu:"Türkiye terörle mücadele konusunda önemli mesafe katetti. Bu mücadeleyi sürdürürken ekonomimizi de güçlendirip daha ileri noktalara taşımaya çabalıyoruz. Türkiye 2017 yılında tüm dünyayı, birçok uluslar arası kuruluşu ve enstitüleri şaşırtan büyüme performansı gösterdi. Geçen yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüme performansı yakaladık. Bu da dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığımızı ifade ediyor. Türkiye Çin ve Hindistan ile gerçekten yüksek büyüme performansı gösteren ülkelerin başında geliyor."Elvan, ekonominin oldukça sağlıklı ve başarılı büyüdüğüne işaret ederek, söz konusu büyümede hem talebin hem yatırımların hem de net ihracatın pozitif katkı verdiği dönem yaşadıklarını ifade etti. - Bu yılki göstergeler Türkiye'nin büyüdüğüne işaret ediyorBu yılın ilk 3 ayındaki göstergelerin de Türkiye'nin büyüme performansının güçlü şekilde devam ettiğini vurgulayan Elvan, "İhracattaki çift haneli artış devam ediyor. Yine kapasite kullanım oranları çok yüksek ve yurt dışı canlılık da elbette ekonomimizin güçlü performansına ciddi katkı sağlıyor." diye konuştu. Elvan, istiklal mücadelesinde Doğu Anadolu'nun, özelikle de Erzurum 'un önemli yeri bulunduğuna değinen Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye son yıllarda sıkıntılı süreçler yaşadı. Bir taraftan faizlerin yüzde 4'ler seviyesinde düştüğü ortamda Gezi hadiseleri ortaya konuldu. Arkasından 17 - 25 Aralık darbe girişimiyle Türkiye'nin önü kesilmeye çalışıldı ve sonra da 15 Temmuz hain darbe girişimiyle 'acaba bu ülkeyi bölebilir miyiz, parçalayabilir miyiz, bu ülkenin gücünü kesebilir miyiz?' düşüncesiyle hareket eden hainler oldu, ama bunların her birine sizlerle 81 milyon olarak karşı durduk. Allah'a şükür bu hainlere karşı mücadele ederken diğer taraftan ülkenin istikrarını büyütmek için yoğun çaba harcadık. Bu sürçte ülkemizin sıkıntılı aşamalarını geçmesinde bize en büyük katkıyı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Onun dik duruşu ve sizlerin desteğiyle Allah'a şükür bugün daha iyi yerlere gelmişizdir." - Terörle mücadele kararlılıkla sürecekKalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin'deki terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, şunları kaydetti:"Çok enteresandır Türkiye terörle mücadele ederken bu operasyonlarla ilgili bazı ülkeler ve bazı kesimler 'kaygılıyız' ifadesini kullandı. Çok merak ediyoruz acaba o bölgeye istikrar gelmesinden mi kaygılılar? Hiçbir zaman Türkiye sınırında terör koridorunun oluşmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte nerede ülkemizi tehdit eden terör unsuru varsa bunlara yönelik mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu Kandil olur, diğer kesimler olabilir, ama bu mücadele kararlı şekilde devam edecek. İnşallah başarılı şekilde bu süreci devam ettireceğiz. Türkiye'nin önünü açacağız. Nasıl ki FETÖ'den Türkiye önemli ölçüde temizlenmişse ve Türkiye'nin önü açılmışsa terörle mücadele konusunda da kararlılığımız devam edecek."Elvan'ın konuşması sonrası basına kapalı devam eden toplantıya, Doğu Anadolu'daki illerin valileri, belediye başkanları, rektörler ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.