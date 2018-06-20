Bakan Elvan: 'Türkiye büyüyor, büyümeye de devam edecek' - MERSİN
Bakan Elvan: "Türkiye büyüyor, büyümeye de devam edecek" - MERSİN - Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından detay - İstişare toplantısından detaylar - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması"Türkiye büyüyor, büyümeye de devam edecek" - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Şu anda ihracatta 161 - 162 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Türkiye büyüyor, büyümeye de devam edecek. Yeter ki istikrarımız, barış, huzur devam etsin. Bunlar sağlandığı müddetçe her şeyi yaparız. Bunu yapabilecek güçteyiz" - "Çukurova Bölgesel Havalimanı, Kazanlı Turizm Bölgesindeki yatırımlar tamamlansın siz Mersin 'de binlerce, on binlerce değil milyonlarca turist göreceksiniz. Burası ikinci Antalya olacak. Bunu birlikte gerçekleştireceğiz"MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Şu anda ihracatta 161 - 162 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Türkiye büyüyor, büyümeye de devam edecek. Yeter ki istikrarımız, barış, huzur devam etsin. Bunlar sağlandığı müddetçe her şeyi yaparız. Bunu yapabilecek güçteyiz." dedi. Elvan, Mersin Ekonomi Platformunca düzenlenen istişare toplantısındaki konuşmasında, büyük projeleri başlatarak Mersin 'i, kalkınmada ve gelişmede öncü olabilecek iller arasına soktuklarını söyledi.
Çukurova Bölgesel Havalimanı, Akdeniz Sahilyolu Projesi ve Kazanlı Turizm Bölgesi gibi büyük çalışmaların devam ettiğini aktaran Elvan, kente yapılan yatırımların son 16 yıldaki toplamının 31 milyar lirayı geçtiğini vurguladı.Elvan, ulaşım, sağlık, turizm, eğitim ve sanayi başta olmak üzere her alanda hummalı çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, kentin potansiyeli açısından bunları fazlasıyla hak ettiğini belirtti. Mersin 'in tanıtım eksikliğinin olduğunu, bunun da tüm kurumların işbirliğiyle giderilmesi gerektiğini ifade eden Elvan, şöyle konuştu:"Önümüzdeki yıl Çukurova Bölgesel Havalimanı'mız bitiyor. Bir taraftan Kazanlı Turizm Bölgemiz 2 - 2,5 yıl gibi bir süre içerisinde tamamlanacak. Akdeniz Sahilyolu'muz tamamlanma aşamasında. Yine ilçelerle olan bağlantılarımızı güçlendiriyoruz. Demiryolu hızlı tren hattı yapımına devam ediyoruz ki Adana - Mersin arasının yüzde 50'sini tamamladık. Kalan kısmının da ihalesine çıktık. Bütün bunlara baktığımız zaman artık Mersin şahlanmak, ayaklanmak için altyapı itibariyle hazır demektir. İşte bu hazırlık içinde bizim yapmamız gereken en öncelikli işlerden bir tanesi tanıtım olacak."Elvan, vatandaşların birliği, beraberliği, huzuru ve güvenli yaşamının her şeyden önemli olduğunu belirterek, Mersin 'in her anlamda yaşanabilir bir kent olması konusunda herkesin üstüne düşen görevi yerine getireceğine inandığını aktardı.Kentin, projelerin tamamlanmasıyla turizmde büyük gelişmeler kaydedeceğini anlatan Elvan, "Çukurova Bölgesel Havalimanı, Kazanlı Turizm Bölgesindeki yatırımlar tamamlansın siz Mersin 'de binlerce, on binlerce değil milyonlarca turist göreceksiniz. Burası ikinci Antalya olacak. Bunu birlikte gerçekleştireceğiz." dedi. - "Hormonlu falan bir büyüme değil, gerçek bir büyüme"Türkiye'nin son 16 yılda, darbe girişimi başta olmak üzere çeşitli engellerle karşılaşsa da büyümeye devam ettiğini dile getiren Elvan, şunları söyledi:"2002 yılında tüm Türkiye'nin toplam ihracatı 36 milyar dolardı. Bugün biz sadece otomobil sektöründe 30 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Bu neyle oluyor? Üreterek oluyor. 'Efendim Bu büyüme hormonlu...' Hormonlu falan bir büyüme değil, gerçek bir büyüme. Tarımda, sanayide, hizmetler sektöründe büyümeye ciddi bir katkı var. Sabit sermaye yatırımları, yüzde 9,7 büyümüş ilk çeyrekte. Makine teçhizat yüzde 7 büyüdü. Bunların her birinin büyümeye katkısı var. Sabit sermaye yatırımlarında artış demek üretimde, ihracatta artış demektir. 2017 yılında ihracatımızda yüzde 10'unun üzerinde artış oldu. İhracatımız da artış devam ediyor. Her ne kadar Avrupa'nın büyümesinde görülen yavaşlamayla birlikte ihracatımız yüzde 10 bandının bir miktar altına indi ama halen büyümeye devam ediyoruz. Şu anda ihracatta 161 - 162 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Türkiye büyüyor, büyümeye de devam edecek. Yeter ki istikrarımız, barış, huzur devam etsin. Bunlar sağlandığı müddetçe her şeyi yaparız. Bunu yapabilecek güçteyiz."Kalkınma Bakanı Elvan, kentteki programı kapsamında Türkiye - Irak Sanayicileri ve İş adamları Derneğinin bir restoranda düzenlediği etkinliğe de katılarak, hem iş adamlarının sorunları dinledi hem de yapılan yatırımları anlattı.