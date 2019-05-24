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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Dönmez, Soma'da Madenci Şehitliği'ni ziyaret etti - MANİSA

Bakan Dönmez, Soma'da Madenci Şehitliği'ni ziyaret etti - MANİSA

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in madenci mezarlarına karanfil bırakması - Kur - an'ı Kerim okunması ve dua edilmesi MANİSA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa 'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada şehit olan madencilerin mezarlarının bulunduğu Soma Madenci Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez madencilerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua etti.

Şehit Irak 

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