Bakan Dönmez, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti - KAYSERİ Haberi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in şehit Ömer Halisdemir'in kabrine gelişi - Bakan Dönmez'in kabirde dua etmesi ve Kur'an - ı Kerim okunması - Bakan Dönmez'in şehit Ömer Halisdemir'in annesinin mezarında dua etmesiNİĞDE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek dua etti.
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