Bakan Dönmez maden işçileriyle iftar yaptı - MANİSA
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı’na gelmesi - Bakan Dönmez'in maden işçileri ile iftar sofrasında oturması - Bakan Dönmez'in işçilerle sohbet etmesi - Maden işçilerinden detaylar - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Dua edilmesiMANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa ’nın Soma ilçesinde Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı’nı ziyaret etti. Bakan Dönmez, madencilerle birlikte iftar yaptı. (4)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım