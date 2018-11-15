Bakan Dönmez: 'Kıbrıs'ta Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz' - ANKARA
Bakan Dönmez: "Kıbrıs'ta Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz" - ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye gelişi - Bakan Dönmez'in konuşmasıANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Milli Gün Resepsiyonu'na katıldı. (1)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Türkiye Petrolleri KKTC'nin ruhsatlandırdığı sahalarda ve kıta sahanlığımızda sismik ve sondaj gemilerimizle çalışmalarımıza devam ediyor"