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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Dönmez Irak Petrol Bakanı ile görüştü - BAĞDAT

Bakan Dönmez Irak Petrol Bakanı ile görüştü - BAĞDAT

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve Irak Petrol Bakanı Gadban'ın görüşmesinden detaylar - Heyetlerarası görüşmeden detaylar BAĞDAT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Petrol Bakanı Samir el - Gadban ile görüştü.Bakanlar arasındaki görüşme, Bağdat 'taki Petrol Bakanlığı binasında basına kapalı gerçekleşti. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Bağdat 'a bu sabah gelen Dönmez, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi tarafından kabul edilmişti.Bakan Dönmez'in, Irak'taki temasları kapsamında Elektrik Bakanı Luey el - Hatib ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Mehdi Trol 

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