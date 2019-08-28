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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Dönmez Irak Elektrik Bakanı Hatib ile görüştü - BAĞDAT

Bakan Dönmez Irak Elektrik Bakanı Hatib ile görüştü - BAĞDAT

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Elektrik Bakanı Luey el - Hatib ile görüşmesi - Heyetler arası görüşmeden detaylarBAĞDAT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak'taki temasları kapsamında Elektrik Bakanı Luey el - Hatib ile görüştü.Görüşme, başkent Bağdat 'taki Elektrik Bakanlığı binasında basına kapalı gerçekleştirildi.
Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede, iki ülke arasında elektrik alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı öğrenildi.Bakan Dönmez, Irak ziyareti çerçevesinde Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüşmüş, ardından Petrol Bakanı Samir el - Gadban ile bir araya gelmişti.

Mehdi Başkent Trol 

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